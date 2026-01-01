曾凍卵14顆全覆沒 英文老師Sandra平安產子

▲《AmazingTalker Show》首席主持人Sandra於近日平安順產。（圖／TFC臺北生殖中心）

[NOWnews今日新聞] 44歲跨界藝人暨英文名師《AmazingTalker Show》首席主持人Sandra（徐有潔）於近日平安順產，迎來她口中的「奇蹟寶寶，許小寶」。從過去凍卵的14 顆卵子在基因檢測階段「全軍覆沒」，到重新啟動試管療程後，僅剩一顆正常胚胎成功著床，她走過高齡、多囊性卵巢、子宮息肉與免疫異常等重重關卡，最終在 TFC 臺北生殖中心何彦秉副院長與團隊的陪伴下，成功圓夢成為母親。Sandra感動地指出，「謝謝自己沒有放棄，也謝謝何醫師與所有幫助我的人，許小寶真的是奇蹟。」

Sandra在39歲時凍下14顆卵子，希望替未來保留當母親的可能性；但正式啟動療程時，這批凍卵卻在層層關卡中折損殆盡，最終在PGT-A基因檢測時全部淘汰，讓她面臨巨大失落與壓力，也分享應該要更早凍卵才能讓卵品質再更好一點。

▲《AmazingTalker Show》首席主持人Sandra成功圓夢成為母親。（圖／TFC 臺北生殖中心）

進一步檢查後，發現Sandra不僅患有多囊性卵巢症候群（PCOS）、子宮息肉，還是所謂的 「免疫媽媽」，也就是身體會將胚胎誤認為外來異物而發動攻擊，即便有正常胚胎，也可能無法順利著床或維持懷孕。

即便如此，Sandra始終未放棄當媽媽的夢想，靠著何醫師規劃完整求孕療程，雙方共同努力前行；何醫師為她量身訂製促排卵針策略，而Sandra也積極配合、按時施打，並定期回診，由何醫師追蹤身體狀況調整最適合劑量，加上輔以DHEA、Q10、D3等保健品，逐步重新養卵，後續再一步步完成取卵、息肉手術、ERA植入窗口檢測、免疫治療、PGT-A檢測等療程。

透過何醫師的精準治療與Sandra自身堅持努力之下，最終成功迎來好消息；Sandra的第二次取卵不僅依然取到14顆，其中更有一顆胚胎基因正常，而正是這唯一的奇蹟胚胎，成為孕育小寶的起點。

何彦秉醫師指出，Sandra屬於典型的高齡加上多重因素困難案例，能夠一次植入成功，是「精準醫療、專業團隊經驗、病人努力」共同打造的成果，他歸納Sandra成功的三大關鍵因素。

首先是高齡患者的胚胎基因異常機率高，40歲以上染色體正常的機率遠低於35歲以下，PGT-A染色體檢測能協助找出「有機會著床、發育」的最佳品質胚胎，Sandra最後剩下一顆正常胚胎，雖然機率不高，但正因為運用醫療科技精準選胚，成功率提高，幸運懷孕。

何醫師也提醒，年齡還是試管成功率最關鍵的因素，建議未來有生育計劃者在30-35歲凍卵CP值最高，能夠保留多數品質佳的卵子，未來進入試管療程時間與費用成本都相對較低。

其次是Sandra本身有免疫抗體問題，若無藥物介入治療，即使植入成功也容易有早期流產風險。療程中，何醫師依據她的免疫指數，搭配免疫球蛋白等藥物，降低免疫排斥風險，另也在懷孕期間補充葉酸、富含鐵質的營養果凍、藻油、女性私密益生菌等保健品。

最後，40歲以上患者的著床時間容易有變動，因此透過子宮內膜容受性檢測（ERA）找出最適合的植入時間，並控制子宮環境，使胚胎在最理想的時刻進入子宮，提高成功率。

何彦秉醫師認為，Sandra備孕之路雖然走得很辛苦，但她配合度高，也願意努力把每一步做到最好，醫病之間互相信任，是成功的重要力量。

Sandra因為自己的經驗，也感性對正在努力的難孕夫妻表示，如果正在經歷試管、經歷挫折，「我懂那種痛、那種害怕，願這段經歷，能夠給予仍在路上的你們，一點溫柔的希望。」

何彦秉醫師也勉勵每一對難孕夫妻，「每位患者的困難不同，但醫師一定會陪你一起找出最適合的解決方式。不要放棄，只要願意跨出一步，就有機會改變人生。」

