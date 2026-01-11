曾出演戲劇！楊傑宇撞死老人靈堂跪哭推責 家屬怒批不負責

記者林宜君／台北報導

因車禍事故遭炎上的楊傑宇，戲劇形象仍留在觀眾記憶中。（圖／翻攝自楊傑宇IG）

因車禍事故遭炎上的楊傑宇，戲劇形象仍留在觀眾記憶中，例如《地獄里長》中他精準詮釋驚嚇表情及台詞：「那邊好像有個東西，拉出來…拉出來…那什麼…?」，或在《刻在你心底的名字》中的動情演出，都讓觀眾留下深刻印象。如今，戲裡的角色與現實意外交錯，也讓粉絲更關注演員的生活與安全責任。

楊傑宇去年11月在基隆孝二路與忠三路口開車時，撞上一名84歲走斑馬線的婦人，導致對方送醫搶救9天後仍不治。（圖／翻攝畫面）

昨（10）日家屬指控，楊傑宇去年11月在基隆孝二路與忠三路口開車時，撞上一名84歲走斑馬線的婦人，導致對方送醫搶救9天後仍不治。事件引發網路熱議，尤其家屬指出，楊傑宇與妻子吳侑函曾在靈堂跪地痛哭，事後卻只願表示「存款只有12萬元」，甚至封鎖家屬聯絡，讓人難以接受。根據監視器畫面，事發當時路口綠燈亮起，婦人撐傘走在斑馬線上，灰色轎車接近後未完全減速，直接撞擊婦人並往前推行一小段距離，婦人雨傘被撞落在地，身體一動也不動。路人立即上前關心，但最終婦人仍因傷重不治。

事件引發網路熱議，尤其家屬指出，楊傑宇與妻子吳侑函曾在靈堂跪地痛哭，事後卻只願表示「存款只有12萬元」，甚至封鎖家屬聯絡，讓人難以接受。（圖／翻攝畫面）

楊傑宇在家屬貼文下回應，強調當下沒有酒駕，車速不快，事發時正值雨天路滑、視線受阻，事故純屬意外，自己也協助送醫。他表示：「對婦人的離世我很不捨，現在仍在積極協商責任賠償，絕對不只12萬。」對於妻子封鎖家屬聯絡，他解釋是害怕遭到報復，並非卸責。事發地點正好在繁忙路口，也凸顯即使行車小心，天雨路滑仍可能釀成重大意外。家屬表示，希望雙方能坦誠協商，把責任釐清，讓事件落幕。

