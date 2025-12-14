曾出演《青青河邊草》！「4大瓊女郎」何晴離世 享壽61歲

中國資深女演員何晴。（圖／翻攝自微博）





中國資深女演員何晴傳出辭世消息，中媒報導，何晴已於本月13日在北京安然離世，享壽61歲，相關單位證實告別儀式預計於2025年12月15日在北京一處殯儀館舉行。

何晴出生於1964年，是中國影視史上首位完整演出「四大名著」改編作品的女演員。她曾在《西遊記》中飾演靈吉菩薩、《紅樓夢》中飾演秦可卿、《三國演義》中演出小喬，以及在《水滸傳》中飾演李師師，角色形象深植人心，也因此被譽為「古典第一美女」。

除了名著角色外，何晴也是首位在瓊瑤劇中擔任女主角的中國女演員，憑藉《青青河邊草》中「華又琳」一角走紅，被封為「四大瓊女郎」之一。此後她也參與多部台灣電視劇演出，包括《戲說慈禧》、《人面桃花》、《情劍山河》等作品，在兩岸影壇留下深刻足跡。



【更多東森娛樂報導】

●成人女星又出事 峇里島拍片被捕...恐面15年重刑

●王晶爆陳冠希「千張艷照外流」導火線：不是修電腦

●好萊塢女星遇死亡車禍 友曝最後私訊「像在道別」

