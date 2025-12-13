曾出演《黑色追緝令》！知名男星陳屍公寓 享壽60歲

以反派角色深植人心的男演員彼得．格林（Peter Greene）驚傳離世。（示意圖／Unsplash）





以反派角色深植人心的男演員彼得．格林（Peter Greene）驚傳離世，被發現陳屍公寓內，享壽60歲，經紀人也證實死訊。

根據《New York Post》報導，經紀人愛德華茲（Gregg Edwards）表示，格林於當地時間12日15時25分左右，被發現倒在其位於紐約下東區的公寓內，救護人員到場時已明顯身亡，目前警方沒有發現謀殺嫌疑，但確切死因尚待釐清。

格林自90年代開始便以反派角色聞名，曾出演約95部影視作品，包含《摩登大聖》（The Mask）、《黑色追緝令》（Pulp Fiction）等經典大作。

對於格林的離去，愛德華茲悼念道「格林是我們這一代最偉大的演員之一，他心地善良、無比偉大，是一位很棒的朋友，我會想念他的」。



