曾分擔袁惟仁醫藥費！游鴻明聞死訊不捨發聲 鬆口「後事安排」

記者徐珮華／台北報導

袁惟仁（小胖老師）今（2）日病逝，享年57歲，消息傳出後，生前多位好友紛紛發聲悼念。張宇過去曾成立「小胖基金」，號召圈內30位音樂人合資分擔袁惟仁醫藥費；身為資助之一的游鴻明，稍早也透過社群平台發聲，感慨送別：「一路好走了我的朋友！」

游鴻明（右）曾資助袁惟仁（左）醫藥費。中為黃嘉千。（圖／翻攝自游鴻明微博）

游鴻明分享過去與袁惟仁合唱片段，當時兩人演唱「無印良品」〈朋友〉，歌詞「但是朋友啊，當你離我遠去，我卻不能不感傷」，如今聽來格外令人鼻酸。他也引用袁惟仁過往經常演唱的英文老歌〈離家五百哩〉，感性表示：「小胖這次離家不只500哩了，所有年少時一起的開心、悲傷、瘋狂、浪漫就此落幕，相信天堂有你更揮灑的音樂空間，一路好走了我的朋友！」

袁惟仁病逝，享年57歲。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

此外，游鴻明受訪談及袁惟仁後事安排，強調「小胖的後事一切以他的家人安排為主，我們做為好朋友會盡力協助配合」。袁惟仁二姊袁藹珍則表示：「我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。」

