曾列危樓 彰化民權公有市場獲全國優良市集三星殊榮

彰化市民權公有市場獲全國優良市集評核三星級市集殊榮。(彰化市公所提供)

記者吳東興／彰化報導

曾被列為危樓的彰化市民權公有市場，三年多前斥資六千多萬元完成補強工程，當年即榮獲經濟部工程查核評為甲等，最近再傳捷報，榮獲經濟部商業發展署一一四年度「全國優良市集評核」三星級市集殊榮。不僅象徵市場整體環境、管理制度與服務品質深受肯定，更是彰化縣唯一獲獎的公有市場，為彰化市傳統市場舊有形象轉變，如今蛻變為兼具「便利、乾淨又好買」的生活好去處。

民權市場大樓興建於民國七十六年，二十多年前九二一大地震後，市場結構出現問題；隨後，彰化縣政府於民國一百年委託台灣省土木技師公會，針對民權市場進行建築物耐震能力詳細評估，結果認定不符合現行「建築物耐震設計規範」，必須進行耐震補強工程，提高建築物整體耐震能力。

彰化市公所為維公共安全及市場營運，申請耐震能力補強計畫，獲經濟部補助二千六百多萬元，公所自備款三千六百多萬元，辦理補強工程，共補強四十三根柱子及機電設備，讓攤商順利返回市場營運。

另二至四樓共施設七十六處阻尼器工程，原訂一一一年三月中完成，提早於同年二月十一日完成，市場整體補強工程全數完竣。

市長林世賢表示，彰化市公所與民權市場自治會積極推動市場改造，在經濟部補助經費下辦理市場耐震補強，改善無障礙空間、公用廁所環境提升、垃圾不落地、攤商改造等，不僅提升市場安全、環境改善與市場美化，更透過多元行銷活動讓市場生意活絡讓更多人願意走進市場。