曾列民眾黨不分區！陸配徐春鶯涉詐貸、依中方指示替柯站台 檢聲押禁見獲准

曾列民眾黨不分區立委的陸配徐春鶯涉詐貸、依中方指示、資助替柯文哲站台，遭羈押禁見。資料照片

新北地檢署偵辦曾列民眾黨不分區立委的陸配徐春鶯涉詐、違反《反滲透法》、《銀行法》等案件，除從事地下匯兌千餘萬，持不實文件詐貸2000餘萬，受中方指示替黃珊珊、柯文哲等人站台等，檢調昨兵分11路進行搜索，帶回徐女等7名被告及12名證人，檢方訊後向法院聲請羈押禁見徐女獲准，另6名被告則以15萬元以下不等金額諭知交保。

檢警調查，徐春鶯涉嫌替同鄉從事兩岸地下匯兌，金額約1000萬餘元，涉嫌違反《銀行法》，另持不實文件向銀行詐貸，核貸金額超過2000萬元，此外，徐女在2022年縣市長選舉及2024年總統大選時，受中方指示、資助，替黃珊珊、柯文哲站台、造勢、宣傳支持。

檢方訊後，今日下午依違反《反滲透法》、《銀行法》及《刑法》詐欺取財等罪嫌，向新北地院聲請羈押禁見，院方裁定，徐春鶯犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、湮滅證據或勾串共犯或證人之虞裁准，令6名被告則分別諭知15萬元以下不等金額交保，並限制出境、出海。



