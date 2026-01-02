曾判5年8月翻盤！他開車衝撞館長健身房 更審輕判定讞

〔記者劉詠韻／台北報導〕台中市林姓男子去年前往網紅「館長」陳之漢開設的健身房應徵未果，開貨車衝撞台中北屯「成吉思汗健身俱樂部」，所幸人員及時閃避未造成傷亡；一審、二審依殺人未遂重判5年8月。案件歷經發回更審，更一審改認不構成殺人未遂，改依強制罪判處4月徒刑、毀損罪判1年2月。林男再提起上訴，最高法院今駁回，全案確定。

判決指出，林男因前往「成吉思汗健身俱樂部」台中館應徵未果，傳訊息也未獲回應，去年6月12日竟趁開貨車幫友人載運物品前往回收場回程時，表示要開車去別的地方，坐在副駕駛座的友人察覺有異想報警，林男卻搶走友人手機不讓他報案。

廣告 廣告

林男在晚間7點39分左右開車抵達健身房前的對向車道，隨即左轉朝健身房大門衝撞而駛入館內，造成大門噴飛撞及矮桌、紅龍柱，地板磁磚也遭壓毀，員工與會員見狀紛紛閃避，所幸未釀人員傷亡；林男肇事後一度離開，隨後返回現場遭警方逮捕送辦。

原審法院認為，案發時段為下班後健身房尖峰時刻，門口人員進出頻繁，館內除櫃檯員工外，尚有十餘名會員在場，若人員接近大門或林男行車方向稍有偏移，極可能造成致命結果，因此認定林男具有殺人不確定故意，依殺人未遂重判5年8月。

不過更一審改認，林男雖以車輛衝撞健身房大門，行為危險且不當，但尚不足以認定其具備殺人未遂犯意，因而撤銷原判決，改依強制罪及毀損罪量刑，處改依強制罪判處4月徒刑，毀損罪則判1年2月。

案經再上訴，最高法院認更一審判決並無違誤，今駁回上訴，全案定讞。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》警政署啟動高階人事異動 林炎田接任北市警察局長

藝人王夢麟內湖酒駕!酒測值0.73爆表 還撞爛清潔員手推車

獨家》警揭張文四大行動區塊 北車縱火後隨機殺戮以自殺結束

台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

