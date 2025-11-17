曾創千萬年營收！台灣知名服飾「NineTheory」宣布熄燈全館拍賣出清

歌手陳零九在今年五月因捲入「閃兵」事件而全面暫停演藝工作，他所投資經營多年的潮牌服飾無預警宣告將結束營運。

歌手陳零九今年5月因「閃兵事件」個人形象與事業接連受到衝擊，演藝工作全面暫停。他近日無預警宣布，所投資經營多年的潮牌服飾將結束營運，並於社群發布感性聲明，表示品牌同步推出全館出清活動，所有庫存售完為止，象徵著他副業版圖正式畫下一個休止符。

曾創千萬年營收，告別五年經營

這個由陳零九主理的潮牌服飾，自創立至今已邁入第五年，憑藉穩定客群與獨特設計風格，曾創下年營業額破千萬元的驚人成績，是他多項副業中最成功的一項，成為藝人經營副業的成功範例之一。品牌團隊日前發文感性致謝：「終於還是來到了最後一款，這次請容許我們稍微感性一下。」感謝陳零九五年來的無條件信任，讓團隊能自由發揮的創作，也表示這段旅程雖將暫告一段落，還疑似留下伏筆「但或許有朝一日，會以不同的面貌或形式再次出現。」

從餐飲到娛樂，全數退出副業

陳零九過去副業多元，版圖廣泛延伸至多個產業。從服飾、公仔、飲料店、手工水餃店、越南料理餐廳、密室逃脫、甚至德州撲克館都有涉足，全盛時期副業龐大；如今隨著個人風波不斷所剩無幾。此次潮牌歇業，象徵他近年副業布局進入調整期，其他副業多數已陸續停止營運或轉手，所剩無幾。

針對此次品牌結束的決定，陳零九的經紀人回應，該服飾品牌原本即以季度計畫為主，今年則是選擇「先讓品牌休息」。他也透露，陳零九目前已全面退出所有副業經營，專注面對個人現階段的調整與沉澱。

品牌過去不時找來陳零九好友及緋聞女友啾啾擔任模特兒拍攝宣傳照，形象多變又具個人特色，如今畫下句點，不少粉絲留言感歎：「青春真的結束了。」