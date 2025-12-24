曾創拍賣紀錄！WWE明星宣布出售「寶可夢神卡」 驚人價值曝光

世界摔角娛樂（WWE）明星兼網紅保羅（Logan Paul）近日同意出售他珍藏的一張稀有寶可夢卡片。（圖／翻攝自YouTube）

世界摔角娛樂（WWE）明星兼網紅保羅（Logan Paul）近日同意出售他珍藏的一張稀有寶可夢卡片，藉此把握「具市場價值的時機」。據悉，保羅於2021年以接近530萬美元（約新台幣1.6億元）的價格購入「皮卡丘插畫家」（Pikachu Illustrator）卡，創下金氏世界紀錄，成為史上在私人拍賣中成交價格最高的寶可夢卡。

《商業時報》（The Business Times）報導，此次交易中，保羅接受了拍賣公司Goldin Auctions創辦人兼執行長戈爾丁（Ken Goldin）提供的250萬美元（約新台幣7858萬元）預付款，以出售這張卡片。戈爾丁同時也是Netflix節目《King of Collectibles: The GoldinTouch》的主角。這筆交易內容已在該節目最新一季中曝光，該季於本週二正式上線。

廣告 廣告

戈爾丁表示，這張寶可夢卡將於1月12日透過Goldin Auctions官網舉行的專屬活動中公開出售，並預估成交價將介於700萬至1,200萬美元之間（約新台幣2.2億元至3.7億元）。保羅與戈爾丁一同接受彭博電視（Bloomberg TV）訪問時表示，「寶可夢市場非常火熱，熱度前所未見。肯給了我一個無法拒絕的條件。」

戈爾丁此前曾以750萬美元（約新台幣2.35億元）向保羅提出收購該卡，但遭到拒絕。他在訪談中指出，目前的收藏市場已成為一種「另類資產類別」。戈爾丁也提到，寶可夢將於2026年迎來30週年紀念，許多伴隨寶可夢成長的一代如今已具備消費能力，且相較過往世代，他們對傳統大型藝術收藏的興趣較低。

他說，「這正是為什麼我們會看到印有麥可．喬丹和柯比．布萊恩特照片的籃球卡，能以1,250萬美元（約新台幣3.9億元）成交。」除了是WWE摔角手外，保羅同時也是知名網紅與收藏家，早年與弟弟傑克（Jake Paul）一同透過Vine與YouTube走紅。另外，保羅近日在一場透過Netflix直播的拳擊賽中，對戰前重量級拳王約書亞（Anthony Joshua），最終落敗。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

網問「89為何不去擋砍人嫌犯」 他神回：我們看起來會去誠品嗎？

承諾落空2／范瑋琪挑戰4.5萬人場館失敗 朱孝天單飛成效不佳

電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫 竟是望族富三代