曾力挺大罷免！前神岡鄉長劉八郎病逝、享壽84歲

綠營折損一位戰將！曾出面多次宣講，力挺大罷免的前神岡鄉長劉八郎，在中台灣山線地區「喊水會結凍」，影響力極大，但昨天（12月31日）不幸病逝，享壽84歲。

前神岡鄉長劉八郎病逝，享壽84歲。（圖／中時新聞網）

細數他的政治生涯，在台中市「縣市合併」前，多次以多種身分投入立委、鄉長選戰，舉凡無黨籍、全國民主非政黨聯盟等，最後以民進黨籍身分當選神岡鄉長，但在卸任後仍在神岡地區有巨大影響力，當地近年的民進黨支持者逐年增加，他就是最大功臣。

大罷免時他也多次宣講力挺，去年4月還跟罷團成員同台，當時看起來頗為硬朗，但後來幾個月內健康狀況宛如溜滑梯，頻進出醫院，去年12月30日緊急送醫，院方發出病危通知書，昨天不幸病逝，享壽84歲，他的離世也讓神岡區不少地方人士相當不捨，目前家屬處理後事中。

延伸閱讀

影/魂斷2025！台中機車雙載遭貨車撞倒「騎士慘死」

影/高雄跨年晚會「有人亂放信號彈」驚悚全直擊

影/高雄跨年倒數驚傳槍響 男子中彈警逮1嫌