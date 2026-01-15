曾力挺林俊憲、如今陳亭妃出戰台南市長...李忠憲指「立場很簡單」：全力支持！周玉蔻表態「+1」

民進黨今（15日）公布2026年台南市長初選民調，立委陳亭妃以超過2個百分點的差距，勝過對手林俊憲；民進預計21日中執會通過提名名單，由陳亭妃接棒現任台南市長黃偉哲參選。對此，日前表態支持林俊憲的成大電機系教授李忠憲今日直言，「我的立場很簡單，也很清楚：全力支持」。

李忠憲本月5日表態，他雖然立委投給陳亭妃，「但支持林俊憲當台南市長」。李忠憲說，立委替選區發聲、監督行政、替地方爭取資源，「在這個位置上，陳亭妃長年深耕、勤跑基層，對地方民眾來說，她的存在感是真實的，也是可靠的」。

不過，李忠憲認為，市長並不是立委的放大版，不是只對某一個選區負責，而是要對整個城市的治理能力、長期方向、行政體系運作負責。李忠憲直言，台南現在需要的是「能接住整個市政體系的人」，「我選擇支持林俊憲」。

針對李忠憲的分析，資深媒體人周玉蔻留言道，林俊憲和陳亭妃都很優秀，「我是外地人，沒有選票，但市長人選由這兩人選擇，我也優先支持林俊憲」。

民進黨台南市長初選民調於14日晚間6時至10時30分執行，由3家民調公司同步進行室內電話調查，共達成1200份有效樣本。根據民進黨公布的對比式民調成績，設定對手為國民黨立委謝龍介，結果顯示，陳亭妃對上謝龍介是60.8557%對13.8631%，林俊憲對謝龍介則是58.1630%對21.6493%。

民進黨選對會預計於下週開會，提報1月21日中執會通過台南市長提名名單，由陳亭妃參選。對此，日前曾表態支持林俊憲參選的李忠憲今日表示，陳亭妃出線代表民進黨參選台南市長，「我的立場很簡單，也很清楚：全力支持」。周玉蔻也留言回應，「當然，＋1」。

