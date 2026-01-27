曾助美國隊奪冠！10屆三壘金手套艾倫納多參戰WBC 將代表波多黎各出賽

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

本季休賽季被紅雀交易至響尾蛇的10屆三壘金手套艾倫納多（Nolan Arenado），確定將代表波多黎各參加2026世界棒球經典賽（WBC）。34歲的艾倫納多為波多黎各和古巴混血，2017經典賽曾助美國隊奪冠，2023年經典賽同樣代表美國隊出賽。

10屆三壘金手套艾倫納多（Nolan Arenado），確定將代表波多黎各參加2026世界棒球經典賽（WBC）（圖／美聯社）

但艾倫納多近年攻擊表現下滑，上季在紅雀隊出賽107場，交出12轟、52分打點，打擊率2成37、整體攻擊指數（OPS）0.666都是生涯最差。

波多黎各總教練是前紅雀明星捕手莫里納（Yadier Molina）先前受訪時透露，有11名大聯盟選手將代表波多黎各參加經典賽。除了艾倫納多外，還有大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）、太空人游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）、剛加入道奇隊的明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz）。

另外還有藍鳥右投貝里歐斯（Jose Berrios）、巨人外野手拉莫斯（Heliot Ramos）、資深捕手馬度納多（Martín Maldonado）、剛加入雙城的捕手卡拉提尼（Victor Caratini）、 老虎明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）、洋基後援右投克魯茲（Fernando Cruz）。

