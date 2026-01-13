曾助衛福部起草代孕法 林志潔曝陳昭姿盲點：孕母恐被剝削！

民眾黨立委陳昭姿在兩年條款屆期前夕、力推代理孕母修法引發爭議。對此，曾協助起草衛福部預告修正代孕法的法學教授林志潔，舉出多個例子證明法案牽涉的複雜度甚高，直指人工生殖、代理孕母台灣已經討論20年，但陳昭姿推動過程「很鬧劇」，她只以自身經驗、委託夫妻角度出發，沒有以孕母權利出發。

林志潔教授在《台灣向前行》節目中表示，當時衛福部起草過程中，開過無數次會議，2024年5月衛福部版本其實規劃是很周密。林志潔舉例，代孕可適用的兩種人，一種是異性戀先天的子宮發育不全或是後天受傷，第二種是同性伴侶需求。除此之外，代孕又可再分為「借腹型、基因型」兩種，借腹型就先生的精子加上太太的卵子，只是因為太太的子宮有困難，所以就借了孕母的子宮；基因型的狀況則是，若是男同志需要借孕母子宮、也需要借卵子，所以這就是為什麼代理孕母的問題非常地複雜。

林志潔直指，陳昭姿只以「委託夫妻」、自身的經驗出發，卻沒有以「孕母的權利」出發，但是衛福部認為最需要保障、不能剝削的就是孕母，陳昭姿的出發點「會遺漏非常多對孕母有可能造成的壓迫」，陳委員不需要用這麼激進、這麼情緒化的方式修法，不能用兩年條款來情緒勒索。

林志潔再舉例，推動代孕過程中，如何避免「太太被壓迫」？若是有太太不想生、但是老公很想生，他就壓迫太太去找孕母。第二種、若是孕母反悔了呢？第三個、孕母期間的營養費，孕母如果發生醫療事故誰來負擔醫藥費？林志潔問陳昭姿「怎麼可能只用九條條文」、十五條條文來規範？





