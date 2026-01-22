曾動開顱手術切除腦瘤 29歲女模柯柯罹「血管惡性肉瘤」病逝

29歲模特兒「柯柯」柯柔羽因擁有亮眼外型，在IG擁有近3萬粉絲。2025年初她罹患罕見癌症「血管惡性肉瘤」，後進行28次化療，不時透過社群平台分享抗病經歷。豈料，她的弟弟22日在其IG悲痛表示她不敵病魔病逝。

柯柔羽的弟弟22日在她的IG悲痛公開姊姊病逝的噩耗，「姊姊在1/22上午6:53沒有病痛安詳的離開了，姊姊的朋友以及粉絲們，後續的後事會再發文告知大家。」

柯柔羽的弟弟22日發文。（圖／翻攝自柯柔羽IG）

回顧柯柔羽的抗病歷程，2021年她因眼睛視線模糊就診，意外檢查出腦部長了10公分的巨型腫瘤，當時診斷為「骨纖維發育不良」屬於良性腫瘤，因沒有壓迫到視神經，於是動開顱手術切除腫瘤後出院休養。

沒想到2025年初，她出現胸口悶痛、喘不過氣的症狀，甚至併發心臟休克昏迷而送醫，經過詳細檢查後發現胸口長了壓迫到心臟的腫瘤，後被確診為相當罕見的侵襲性癌症「血管惡性肉瘤」。

柯柔羽病逝。（圖／翻攝自柯柔羽IG）

至2025年底，柯柔羽共進行28次化療，她曾發文分享化療期間毛髮幾乎全部掉光，「這條路從來不容易，痛到受不了會哭，累到撐不住也曾想放棄，偶爾也會羨慕別人的日常不用與病痛對抗，但後來我懂了，人生的顛簸不是懲罰，而是禮物，它讓我比想像中勇敢，更讓許多微不足道的小事，都成為值得感謝的存在」。

