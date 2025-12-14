曾協助光復救災！「台鐵妹妹」車禍昏迷 親友急徵行車紀錄器畫面

（記者洪承恩／綜合報導）曾在花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災期間，於台鐵志學車站協助服務、讓許多「鏟子超人」留下深刻印象的盧姓女副站長，11日晚間下班返家途中不幸發生嚴重車禍，造成顱內出血並緊急開顱手術，目前仍在加護病房昏迷搶救中。由於事故路段缺乏監視器畫面，家屬緊急上網徵求行車紀錄器，希望釐清事故真相，許多鏟子超人也自發轉傳貼文，替她集氣祈福。

家屬表示，33歲的盧姓副站長家住花蓮吉安鄉，2019年進入台鐵服務，擔任替班副站長，去年起固定在志學車站值勤。她在9月洪災期間，曾於光復一帶支援站務，親切協助旅客、耐心解說班次，甜美笑容讓不少前來救災的志工印象深刻。

圖／盧姓副站長車禍昏迷，許多鏟子超人集氣。（翻攝臉書）

事故發生在11日晚間約6點55分，盧副站長下班後騎乘機車返家，行經台9線木瓜溪大橋北上機車道時發生意外。消防局於7點05分接獲通報趕抵現場，發現女騎士已倒地意識不清，頭部遭受重創，並出現顱底骨折伴隨耳漏現象，隨即送往花蓮慈濟醫院急救。

醫院指出，盧副站長因顱內出血情況嚴重，緊急進行開顱手術，手術一路持續至隔日凌晨，目前仍未清醒，持續在加護病房觀察中，家屬心急如焚。

由於木瓜溪大橋通車時間不長，橋上尚未設置監視設備，加上機車外殼未見明顯滑行擦痕，家屬希望釐清究竟是自摔還是另有碰撞因素，因而在網路上懇請11日晚間6點50分至7點30分間，曾行經該路段的駕駛或目擊者提供行車紀錄器畫面，協助還原事故經過。

徵求貼文曝光後，曾在花蓮救災的鏟子超人紛紛轉發到各大社團與通訊群組，留言為她集氣祈禱，「希望平安醒來」、「這麼親切的台鐵妹妹一定要撐過去」等祝福不斷。台鐵東區營運處也表示，第一時間已派員前往醫院關心，並將全力提供家屬必要協助。

