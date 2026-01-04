曾博恩自曝「記性、判斷力下降！」 醫生父：日後恐失智

記者施春美／台北報導

失智議題為人關注。知名網紅曾博恩坦言，喜歡滑水的他，因近來頭部常不慎撞到水面上，開始頭暈、頭痛一整天，也開始出現記憶力、判斷力下滑等現象。曾博恩的父親、醫師曾文毅表示，這確實大幅增加未來失智的風險，應儘快做腦齡檢測。

35歲的曾博恩具有台大外文系、台大心理系的雙學位等學歷，以其反應快速、知識含量高聞名。他近來在一集節目中，邀訪其醫師父親曾文毅談失智症議題。

曾博恩表示，他去年(2025)開始在淡水河上滑水，但頭部不慎撞到水面上，導致他好幾天出現頭暈、頭痛一整天等腦震盪症狀，之後他的記憶力下降、判斷力變差。「雖然別人不覺得，但我自覺變笨了！」

研究證實：大腦受外傷會大增失智症風險

曾文毅是台大醫學院兼任教授、台大醫院影像醫學部兼任主治醫師。他在節目中聽聞曾博恩的描述後表示，曾博恩症狀看來是運動元受損，即TBI ( Traumatic Brain Injury)是一種因外力導致的頭部撞擊或穿透性傷害，造成大腦結構或功能的改變。

「TBI會大幅增加日後失智的風險！」曾文毅表示，眾多研究已證實，大腦受到撞擊等外傷後，會增加失智發生率，因此曾博恩應儘速大腦年齡的檢測，若腦齡確實增加，應考慮是否停止滑水這一運動。

曾博恩並表示，之前許多人確診新冠肺炎後稱自己有腦霧，他當時覺得那只是藉口，純粹是變笨所致，「現在我真的感覺到腦霧了，真的自覺記性、認知能力下降了。」

