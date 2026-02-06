曾參與與烏方談判 俄羅斯高階將領莫斯科遭槍擊

英國廣播公司(BBC)報導，俄羅斯高級軍事將領阿列克謝耶夫(Vladimir Alexeyev)在莫斯科西北郊一處住宅大樓內遇襲，他隨即被送往醫院，傷勢狀況尚不明朗。

官拜中將的阿列克謝耶夫是俄羅斯軍事情報局(GRU)的高階官員。在俄烏戰爭將在本月滿4年之際，他是最新一位在莫斯科遭到攻擊目標的高階軍事人物。

根據路透社報導，克里姆林宮表示，當局正在調查今天早上發生的這起未遂暗殺事件，總統普丁(Vladimir Putin)正在聽取相關報告。

俄羅斯軍事情報局先前被指控涉及2018年在英國索爾茲伯里鎮(Salisbury)發生的前俄羅斯情報人員毒殺事件，阿列克謝耶夫隨後受到歐盟制裁。

俄國調查委員會(Investigative Committee)發言人佩欽科(Svetlana Petrenko)表示：「傷者已被送往市內一間醫院治療。」該委員會並宣布，以「企圖謀殺」立案調查。

阿列克謝耶夫在烏克蘭戰爭期間扮演重要角色，2022年俄軍圍攻馬立波(Mariupol)時，他曾參與與烏克蘭方面的談判。

他也曾被派往與俄羅斯傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)領袖普里格津(Yevgeny Prigozhin)交涉。普里格津於2023年6月發動一場短暫的未遂兵變。

目前尚不清楚這場槍擊幕後主使是何方。烏克蘭過去曾承認策動部分針對俄羅斯軍方人物的攻擊行動。俄羅斯情報官員上月底聲稱，已破壞一起在聖彼得堡針對俄軍士兵的未遂攻擊。