曾參與0402太魯閣出軌救援 詹能傑過往受訪曝慘狀：回來仍心情低落

基隆殉職的消防小隊長詹能傑，過往經歷也一一曝光，他是警專23期畢業，消防資歷20年，歷經過0425國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次等搜救事故，救援經歷豐富。

而他4年前在太魯閣號出軌意外的新聞畫面也曝光，當時任職基隆市信義消防分隊的詹能傑受訪時回憶救援當下，車廂所有破口的地方都充滿血跡，坦言那次救援是他經歷過最慘、最難的，就算回來仍心情低落，還特地到廟裡拜拜。如今過往片段被挖出，可永遠衝在最前線的小隊長已經殉職了，讓人心痛又不捨。

廣告 廣告

詹能傑曾參與0402太魯閣號出軌意外救援。圖／台視新聞（資料畫面）

同事曝詹能傑把面罩給患者原因 哽咽罵：你真的太衝

與詹能傑同年同月同日生的余姓同事難過表示，兩人認識10年多，相識時他是主管，詹能傑是他的隊員，但兩人情同兄弟。對他的印象就是總搶著把事情做好，甚至有些不是他的事，「很多人都說他為什麼那麼笨、要把他的面罩給患者用，但我覺得他只是想要把這件事情做好，然後順利的把人救出來，只是結局不好」。

余姓同事哽咽地說，其實很希望跟他一起衝進去的是自己，詹能傑是一個帶隊官，有責任要做人命的搜救，「但是我真的很想罵他，你真的太衝了！雖然我知道你心裡在想什麼啦，但把老婆小孩留著，自己一個人離開我覺得不是很好，但我還是希望你在另個世界可以更順利」。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

基隆社區大樓惡火釀2死4傷 疑玄關插座內部「電源實心線」短路釀禍

詹能傑小隊長3衝火場捨身救人 謝國樑不捨：會爭取讓他進忠烈祠

勇消詹能傑3度衝火場、脫面罩救人殉職 曾喊「衣服堆得像山一樣」