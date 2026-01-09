曾參與BLACKPINK演出！MOSUN揭真實情感經歷：無法抽身

新銳創作歌手暨製作人MOSUN 推出全新單曲。（圖／更日未來提供）





新銳創作歌手暨製作人MOSUN 9日推出全新單曲〈OVDZ〉，以中、英雙語R&B 的形式，描繪一段「明知道不該，卻無法抽身」的情感狀態，他描述這首歌來自於自己近期一段真實的的情感旋渦，「當下很暈、也很拉扯。」坦言這首歌就是在「最暈」的時候打造出來的，當時也第一時間拿給對象聽，對方也覺得是個很美的紀念，之後，兩人退回到好友關係，這首〈OVDZ〉成為這段情感最誠懇的紀念品。

MOSUN〈OVDZ〉以「情感過量（Overdose）」作為核心隱喻，停留在理智與沉淪之間的灰色地帶。當渴望戰勝所有應該保持距離的理由，愛不再只是浪漫，而成為一種無法戒斷的依賴。歌詞中反覆出現的句子「明知危險，但我愛冒險」，正是這首作品最真實的內心寫照。

MOSUN新歌以「情感過量（Overdose）」作為核心隱喻。（圖／更日未來提供）

〈OVDZ〉由 MOSUN 親自完成作詞、作曲與製作，母帶後期則交由怪奇比莉（Billie Eilish）御用混音師-葛萊美獎得主 John Greenham 操刀，在保留原始情緒張力的同時，讓作品呈現出精緻、克制卻極具深夜感的聲音質地。

除了創作歌手身分，MOSUN亦長期活躍於華語與國際音樂製作領域，曾參與 BLACKPINK2023 年 Coachella 主舞台演出的部分現場音樂製作，也長期為「國際蔡」 蔡依林（Jolin）進行製作與編曲工作，並與 孫盛希、J.Sheon、周筆暢、鍾辰樂 等多位歌手合作，累積豐富的跨市場製作經驗。

立足台灣、放眼世界，MOSUN 代表著一股來自非傳統市場的新世代全球 R&B 能量。〈OVDZ〉既是一則私密的情感告白，也是一張誠實的自我介紹——為被發現、為情感共鳴、也為反覆聆聽而誕生。透過電影感的氛圍與告解式的敘事，這首作品邀請聽眾走進一個不受語言與地域限制、卻極其真實的瞬間。



