曾參與WTO談判！ 蔡英文看台美關稅結果曝心聲：很有感觸

行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總代表楊珍妮、駐美代表俞大㵢與美國商務部長盧特尼克、AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾，共同見證台美關稅談判達成協議。（行政院提供）

台美對等關稅歷經漫長談判終於有了結果，台灣和日韓等國家同享最低稅率15%且不疊加，更是美國半導體232條款的第一個最優惠待遇國家。早年擔任台灣經濟貿易談判代表，也曾參與台灣和WTO談判的前總統蔡英文，看到這次的談判結果出爐，她在臉書發文坦言，她的心裡很有感觸，也充滿感謝。

蔡英文今（16日）下午在臉書發文，分享自己看到台美關稅談判結果出爐的感想，她回憶過去自己也曾經參與對外談判，代表台灣和各國代表一輪又一輪地溝通、協商，「那是一條漫長的路，需要耐心，也需要在原則與現實之間，做出最困難的判斷。我很清楚，每一個數字、每一個條款的背後，都是產業的期待，也是國家的責任。」

蔡英文心裡很有感觸，也非常感謝，特別點名這段時間為台灣付出心力的談判團隊與行政體系，感謝他們承擔了壓力，也守住了台灣的立場，讓我們能在高度不確定的國際環境中，持續被國際信任、被世界看見。

蔡英文認為，台美關稅談判的結果不是終點，而是台灣深化經貿體系、調整產業結構的重要時刻。對於受到影響的產業與勞工，她也政府會持續傾聽並提供必要的支持，讓轉型的成本不落在最弱勢的人身上。

蔡英文深知談判的重要性，她強調，談判從來就不是一場掌聲最多的工作，但卻能決定一個國家能不能走得長、走得穩，「台灣已經走在這條路上，也會繼續走下去，我也呼籲朝野各政黨能夠支持這份協議。」

