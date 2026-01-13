曾叫女同事「去喝農藥死一死」偵查隊長霸凌案不成立屏縣警局曝原因

屏東縣政府警察局。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕遭控霸凌、性騷的屏東縣政府警察局石姓偵查隊長，曾叫女同事「乾脆去喝農藥死一死算了」，警察局調查後，性騷部分先前已確認成立，記2支申誡，霸凌案結果近日出爐，結果是不成立；屏縣警察局今(13)日說明，經啟動完整調查程序，認定被申訴人的言行尚未達構成職場霸凌要件。

屏東縣政府警察局表示，對職場霸凌事件絕對採取「零容忍」的態度，嚴禁員警霸凌事件發生；針對同仁提出的職場霸凌申訴案，警局秉持審慎、公正及客觀原則，特別委請具專業背景的律師擔任外部委員共同籌組調查小組，依法啟動完整調查程序。

警局說明，本案調查期間，防護委員會就申訴人所提各項爭執重點，採取「逐點討論、逐一審議」方式，並同時就整體工作互動脈絡與期間背景進行綜合考量，透過訪談當事人及多位相關證人，並調閱相關事證，進行詳實查證與審議。經委員會就相關事證綜合考量及專業判斷，認定被申訴人的言行尚未達構成職場霸凌要件，因此申訴認定不成立；然而防護委員會提及涉及管理不當或言行不佳等行政疏失部分，警局將參考依權責檢討懲處並落實相關處理程序。

屏縣警局說明，全案自受理至完成審議，歷經一個多月的積極調查與詢問程序，共訪談申訴人、被申訴人及相關證人。調查期間每次詢問均由律師全程陪同，並依法進行錄音、錄影，以確保程序正當性及充分保障當事人雙方的陳述權益。

警局指出，理解職場互動過程中，當事人所承受的壓力與感受，本案雖經認定未構成職場霸凌，仍基於關懷與支持立場，主動提供申訴同仁心理諮商、職涯關懷與必要協助，盼能協助其回復穩定工作狀態，並持續安心投入職務。

警方強調，全案調查細節須注意個人隱私保護及保障當事人雙方權益的原則，委員會的認定是建立於相關雙方提出事證的查證與專業審議程序，並無否定任何一方主觀感受之意。未來警局將持續精進內部管理制度，強化各級主管溝通協調與衝突管理能力。

