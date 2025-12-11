曾合作賀歲曲！王彩樺曝黃明志「私下真面目」揭雙方交情

王彩樺今（11）日出席胡瓜「鑽石舞台之夜」演唱會感恩餐會，（圖／萬星傳播提供）





「台灣濱崎步」王彩樺今（11）日受胡瓜邀請出席「鑽石舞台之夜」演唱會感恩餐會，宣布加入明年3月21、22日在北流舉辦的演唱會卡司陣容，王彩樺去年底曾與大馬歌手黃明志合作新年賀歲曲〈蛇出來了〉，今露面談及黃明志近況，她也坦露雙方私下交情。

黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案，昨（10）日下午現身吉隆坡金馬警區總部，大馬警方證實保釋期限將延長至明年1月11日，由於目前尚未掌握明確證據，加上謝侑芯的驗屍報告也尚未出爐，案情仍撲朔迷離，但黃明志演藝工作已大受影響。

對此，王彩樺被問及黃明志涉案一事，她坦言「其實我們總共才見過4次面，不是很熟，有一起吃飯講講話，他話也很少，沒有什麼太深的交流」，更沒有對方的聯繫方式，不過有聽說黃明志台灣經紀人心情與狀態不是很好，「在臉書都有一些，很難過的那種心情」。

王彩樺透露，在得知黃明志經紀人狀態不好後，有打電話關心對方，但對方沒有接，她提及黃明志與交往15年的女朋友感情穩定，曾經問過他要不要結婚，但黃明志僅回應「現在這樣很好」，似乎暫時沒有成家想法。



