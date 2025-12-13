曾合作趙震雄！許光漢聞他爆霸凌黑歷史 一臉震驚回應聚餐狀況

許光漢正在拍攝程偉豪《詐欺者》影集，空檔出席服飾品牌全球代言人活動。李鍾泉攝

正在拍攝導演程偉豪影集《詐欺者》的許光漢，今（13日）出席被稱為「羽絨服界愛馬仕」的加拿大品牌全球品牌大使活動，透露拍攝已經到了「最後一哩路」，耶誕節跟跨年應該可以休假「耍廢一下。」他之前與趙震雄合作韓劇《無路可走：輪盤賭》，被問起日前趙震雄因爆出霸凌事件退出演藝圈，許光漢聽到一臉驚訝，表示完全不知道該消息：「希望一切都可以朝著好的方向前進，現在資訊太爆炸，希望大家都可以傳遞愛。」

趙震雄今年受邀擔任台北電影獎頒獎嘉賓時，曾透露跟許光漢共事過程中很欣賞他認真的態度，也知道許光漢當時正在當兵。許光漢則表示，在韓國拍戲時有和趙震雄吃飯：「就是劇組一起吃飯，時間已經有點久遠，但我記得當時都滿和樂融融的。」

趙震雄（右）和許光漢（左）曾合作韓劇《無路可走：輪盤賭》，兩人曾私下視訊聯絡。翻攝IG sarament_officia

許光漢將擔任金唱片頒獎典禮頒獎嘉賓。李鍾泉攝

現場秀韓文 頒獎隨遇而安

而南韓指標音樂獎項「第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards」將於2026年1月10日首度移師台北大巨蛋舉行，許光漢與蔡依林是最後一波公布的頒獎嘉賓，他笑說受邀頒獎就是隨遇而安，一切都聽主辦單位安排，也一直都有在學習韓文。

許光漢現場應要求秀了兩句最基本的韓語「你好」、「謝謝」，後來有媒體要求多說兩句，許光漢想了一下擠出「請不要這樣。」被問是不是對粉絲說？許光漢笑說：「我是跟你們（記者）說。」

許光漢透露耶誕、跨年有小小的空檔休息。李鍾泉攝

許光漢與張軒睿、章廣辰3人原是好友，章廣辰甚至被粉絲暱稱「許太太」。日前傳出張軒睿眼紅許光漢資源比他多，引發心結、兩人已無聯絡。日前在邱澤、許瑋甯婚禮上，章廣辰還疑似選邊站挺許光漢，無視張軒睿打招呼。

與張軒睿不合 許光漢嚴正反駁：子虛烏有

許光漢被問及此事，態度轉為嚴肅表示：「張軒睿的事情太誇張，他們不可能會這樣，我不知道是不是為了流量，但不要說一些子虛烏有的話。」

而許光漢去年無預警入伍服役，今年8月退伍後演藝圈爆出一波「閃兵」事件，許光漢也被網友狂推「真男人」，他被問起該事，低調的表示：「我覺得這沒有什麼好比較，做好自己就好。」

許光漢擔任品牌全球大使，非常盡責推銷自己身上的夾克。李鍾泉攝_

許光漢也透露拍完程偉豪的影集後，明年會繼續接拍新的電影跟影集，也會有一些有趣的計畫，「明年度也是以一個剛出社會的態度面對大家，多拍有一些作品，到時候大家就知道了！」

許光漢進入《詐欺者》拍攝後期，表情明顯輕鬆許多，堪稱表情包。李鍾泉攝

許光漢進入《詐欺者》拍攝後期，表情明顯輕鬆許多，堪稱表情包。李鍾泉攝



