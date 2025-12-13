曾合作趙震雄！許光漢聞他退圈消息「一臉震驚」 親揭過去同桌吃飯互動

記者王培驊／台北報導

演員許光漢今（12）日以品牌大使身分出席服裝品牌活動，活動結束後接受媒體聯訪，被問及曾合作過的韓國演員趙震雄，近期宣布退出演藝圈一事，許光漢坦言自己事前並未得知相關消息，直呼有些驚訝。

對於趙震雄相關新聞，許光漢在訪問中先是反問：「趙震雄的新聞？他怎麼了？」隨後震驚表示，因為近期都在劇組拍戲，並未關注到相關報導，「喔？不好意思因為我最近都在劇組所以沒看到，我希望一切都可以朝好的方向，因為最近資訊有點太爆炸了，希望大家可以傳遞一些有愛的事情。」

許光漢受訪時表示，自己並不知道趙震雄近期發生的事情。（圖／記者鄭孟晃攝影）

許光漢過去曾與趙震雄合作韓劇《無路可走：輪盤賭》，被問到兩人合作期間是否有私下互動，他也如實回憶當時劇組氣氛，表示曾一起吃飯，「有啊劇組一起。」至於與趙震雄同桌用餐的感受，他則形容當時氣氛輕鬆，「我記得還蠻和樂融融的吧，就是大家都蠻開心的。」

《無路可走：輪盤賭》許光漢、趙震雄。（圖／Disney+提供）

趙震雄日前因個人爭議事件延燒，隨後對外宣布退出演藝圈，引發外界高度關注，相關傳聞也在業界與網路間持續發酵。事實上，趙震雄過去曾受邀來台擔任頒獎典禮嘉賓，也公開表達對許光漢工作態度的欣賞，雙方合作關係曾受到不少好評，如今對於這起風波，許光漢也並未多作評論。

《無路可走：輪盤賭》許光漢、趙震雄。（圖／Disney+提供）

