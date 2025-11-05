曾合作黃明志、謝侑芯 黃秋生聞命案嘆太可怕
懸疑校園電影《自殺通告》5日舉辦首映會，導演周冠威率金馬影帝黃秋生、林予晞、黃迪揚、白潤音等人出席。馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，已於凌晨主動到案說明。曾與他合唱〈中國痛〉的黃秋生得知消息後震驚不已，感嘆：「這是件非常不幸、非常嚴肅的事，太可怕了，不適合去揣測和關心，人家已經夠煩了。」
〈中國痛〉MV中也有謝侑芯身影，黃秋生強調「我知道的跟大家一樣，且已經進入調查階段。」並坦言，合作後仍保持聯絡，最近一次聊天則是在7月。而談到電影《自殺通告》，黃秋生此次飾演校長，有大量中文台詞，首次與林予晞合作，他盛讚：「她很優雅、人又漂亮，氣質就像有愛心的老師！」
該片7日在台上映，黃迪揚被問到一起參演《影后》的薛仕凌自首閃兵，他說當時無太多對手戲，也沒有聯絡方式，「沒有立場去評論這件事」。他也分享軍旅回憶，曾在屏東東港擔任「巡防兵」11個月，遇過移工打架、查緝走私甚至抓偷渡客，「我們穿著橘色制服像火影忍者一樣，還遇過被丟石頭攻擊，超刺激的！」
他笑說退伍後第一件事就是「報復性消費」，花2萬2買iPhone 6，「那是我人生第一支iPhone！」服役期間觀察人生百態，「從50歲所長到16歲小兵，每個人都不一樣，這些經驗成為我演員生涯的重要養分。」也打趣說再也不敢下海，「因為那邊每天都會飄來豬、狗或其他動物屍體，讓我對大海充滿敬畏。」
