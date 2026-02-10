曾合作《世紀血案》團隊！王自強演「319槍案嫌犯」：改編電影很常見

記者王培驊／綜合報導

由金獎影帝莊凱勛領銜主演的全新影視計畫《隧道大逃殺》，今（10）日正式發布首波前導片，主要演員吳震亞、九孔、王自強、梁以辰、李沛旭等人一同出席宣傳活動。該片由導演錢人豪執導，結合「夢想虛擬攝影棚」與AI特效技術，並獲文化部影視局虛擬拍攝補助，備受關注。

近期因電影《世紀血案》拍攝爭議引發討論，曾參與同一出資團隊前作《幻術》的王自強，也在活動上首度公開回應相關看法，費思兔文化娛樂過去推出的電影《幻術》，以319槍擊案為創作靈感。王自強強調自己並未參與《世紀血案》，對該片拍攝狀況完全不知情，也坦言事前並不知道兩部作品出自同一資方與製片。

廣告 廣告

王自強回顧當年拍攝《幻術》的經驗表示，若不討論題材本身，單就商業電影角度來看，作品完成度並不差，內容與目前外界所掌握的事件資訊也「差不了多少」。他指出，電影在改編真實事件時，難免會因戲劇張力進行調整或放大，但《幻術》並未明確指認兇手，「看完之後捫心自問，其實就是把大家已經知道的事情編成一部電影。」

王自強曾和《世紀血案》團隊合作過電影《幻術》。（圖／記者鄭孟晃攝影）

他也直言，《幻術》本質上就是一部標準的改編電影，特別之處在於角色名稱未刻意避開，皆採用真實人物名字。他所飾演的陳義雄，正是事件中曾在漁港被帶走調查、遭懷疑涉及槍擊案，最終卻離奇溺斃於漁港的關鍵人物。王自強認為，這類故事本身就存在大量灰色地帶與陰謀論，而電影並沒有給出明確答案，「就是拿一個真實事件去改編成商業電影，生活中其實很常見，很多這樣的例子。」

談及外界對資金背景的揣測，王自強也直言，演員其實是「唯一不可能知道資金來源的人」。他表示，外界常會猜測作品背後是否涉及特定政治立場或資金顏色，但這些都非演員所能掌握，「資金是哪裡來的，演員真的不會知道。」他也補充，如今資訊透明，許多內容網路上都能查到，但真假難辨，仍需各自判斷。

王自強最後再次強調，《幻術》當年拍攝過程相當公開，甚至在台中封街、大規模進行拍攝，相關消息在開拍前就已流傳，與近期《世紀血案》引發的爭議情況並不相同。

更多三立新聞網報導

KTV必點歌曲「38歲原唱驟逝」！神曲成追憶 摯友崩潰喊：至今難以相信

韓國超大性侵案！李奈映新戲超敢拍 「老公元斌陪讀劇本」1句話成後盾

《賽德克巴萊》遭拖下水！被質疑沒問授權 他揭內幕怒嗆：想造謠等我死

〈Baby Powder〉破億播放！R&B新星女神官宣來台 5/24空降台北開唱

