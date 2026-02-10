曾合作《世紀血案》製作人 錢人豪斷聯20年怒批「創作不應建立在他人痛苦上」

導演錢人豪曾與《世紀血案》製作人郭木盛合作過，坦言他不喜歡這個人，已經斷聯沒聯絡。董孟航攝

由錢人豪執導的全新影視計畫《隧道大逃殺》今舉辦前導影片發布會，主要演員莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強、梁以辰及李沛旭等人一同出席。近日《世紀血案》議題延燒，錢人豪20多年前曾和該片製片郭木盛合作電影《鈕扣人》，直說合作後就斷聯，「我不太喜歡這個人」，更表示自己當了父親之後，深深感覺「創作不應該建立在別人家庭的痛苦上。」

錢人豪表示，自從20多年與郭木盛合作後，雖然沒有什麼特別原因，但他後來跟郭木盛就沒合作過。錢人豪表示：「我們都當了父親，我不是批判，但創作不能建立在別人家庭的痛苦上。」

真人真事改編要取得本尊同意

外傳《世紀血案》刻意找一些台派演員出演，演出《零日攻擊》的莊凱勛表示，自己沒收到《世紀血案》的演出邀約，但通常這類改編真人真事的電影，還是必須跟本人取得溝通聯繫，例如他演出電影《志氣》以及大愛劇，都會跟本人交流。「我們都會要知道本尊有沒有同意，也需要先看過劇本，特別是還在世的人。」

《隧道大逃殺》榮獲文化部影視局虛擬拍攝補助，結合「夢想虛擬攝影棚」與先進AI特效技術，運用虛擬攝影棚取代傳統高風險特效，包含撞車等場面皆由演員在現場實拍完成，採用這種拍攝手法，好處是不需要綠幕合成，但非常考驗演員想像力。

錢人豪（前右1)全新影視計畫《隧道大逃殺》舉行記者會，王自強（後排左起）、吳震亞、梁以辰、莊凱勛、李沛旭、九孔、儲榢逸等人出席記者會。董孟航攝

5分鐘短片燒400萬預算 呈現AI虛擬棚威力

錢人豪表示，目前釋出的5分鐘預告片花1天半拍攝完畢，製作費約400萬元，未來長片希望能控制在8000萬預算內，「其實受限尺度，不然我拍得比較血腥暴力。」

九孔聽聞5分鐘短片就燒400萬，笑說：「錢花完了？那我的片酬呢？我很貴的！」九孔笑說錢人豪本來考慮是找任賢齊演出，但任賢齊沒空由他代表。錢人豪笑說，希望未來長片可以邀得任賢齊出演。他也笑稱拍攝最困難的角色不是狗，而是飾演盲人的九孔，「他是黑暗中的大BOSS，比狗還難拍。」

此外，《隧道大逃殺》規劃同步開發電影長片與 10 集影集形式，並評估直屏劇等多元版本。錢人豪表示，國內外已有不少成功案例，希望透過不同平台拓展作品生命週期，並持續進行海內外資金募集，盼將這部結合極限生存題材與新科技的作品推向國際市場。



