曾合作《世紀血案》製片！錢人豪認了不喜歡他 喊：創作不該建立痛苦上

記者王培驊／綜合報導

《隧道大逃殺》主演群莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強、梁以辰、儲稼逸、李沛旭。（圖／記者鄭孟晃攝影）

由導演錢人豪執導的全新影視計畫《隧道大逃殺》，今（10）日舉辦前導影片發布會，主演莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強、梁以辰、李沛旭等人一同出席，正式曝光作品方向與製作規模。該計畫榮獲文化部影視局虛擬拍攝補助，結合「夢想虛擬攝影棚」與先進AI特效技術，成為近期備受關注的新作。

近期電影《世紀血案》因拍攝爭議引發外界熱議，錢人豪在活動中也被問及相關話題。他提到，自己將近20年前曾與《世紀血案》製片郭木盛合作電影《鈕扣人》，但合作結束後便未再聯絡，並直言雙方理念並不相同，「我不太喜歡這個人，我只能這樣說。」錢人豪進一步表示，隨著年紀增長、成為父親後，對創作的態度更加謹慎，也更加重視倫理界線，強調「創作不應該建立在別人家庭的痛苦上」。

廣告 廣告

《隧道大逃殺》導演錢人豪。（圖／記者鄭孟晃攝影）

回到《隧道大逃殺》本身，錢人豪指出，該作大量運用虛擬攝影棚技術，取代傳統高風險特效場面，包括撞車等危險鏡頭，皆由演員在安全控管下實際演出，再結合後製特效完成，力求呈現高度臨場感。他透露，僅約5分鐘的前導片就拍攝了一天半，製作費約400萬元，未來若發展為電影長片，預算希望控制在8000萬元內，也坦言若非尺度考量，「其實我會拍得更血腥暴力一點」。

記者會現場氣氛輕鬆，九孔不改幽默本色，笑稱「錢都花完了？那我的片酬怎麼辦，我很貴的！」還自爆原本角色曾被考慮由任賢齊演出。錢人豪則回應，九孔是多年好友，這個故事早在很久以前就曾討論過，更笑說片中最難拍的不是動物，而是飾演盲人的九孔，「他是黑暗中的大BOSS，比狗還難拍。」

此外，《隧道大逃殺》未來將同步規劃電影長片與10集影集形式，也不排除開發直屏劇等不同版本。錢人豪表示，近年國內外已有不少成功的多版本開發案例，希望藉此延長作品生命週期，並持續進行海內外資金募集，期盼將這部結合極限生存題材與新科技的作品推向國際市場。

更多三立新聞網報導

KTV必點歌曲「38歲原唱驟逝」！神曲成追憶 摯友崩潰喊：至今難以相信

韓國超大性侵案！李奈映新戲超敢拍 「老公元斌陪讀劇本」1句話成後盾

《賽德克巴萊》遭拖下水！被質疑沒問授權 他揭內幕怒嗆：想造謠等我死

〈Baby Powder〉破億播放！R&B新星女神官宣來台 5/24空降台北開唱

