曾合作《功夫》心結未解！周星馳9字悼念梁小龍 成龍也發文嘆：懷念您

梁小龍坦言不願再與周星馳合作，但周星馳仍於IG 限動貼出梁小龍的照片表達懷念。(周星馳IG)

曾在周星馳電影《功夫》飾演反派大魔王「火雲邪神」的香港武打明星梁小龍，今(18)驚傳已於14日逝世噩耗，他雖憑周星馳電影翻紅，卻與對方結下心結，至死未和解。周星馳晚間在社群平台發出一張梁小龍開心比劃武術動作的照片，配文「永遠懷念梁小龍先生」，悼念這位曾經合作的前輩。

2004年，周星馳三顧茅廬邀請息影多年的梁小龍復出，飾演《功夫》反派「火雲邪神」。儘管該角讓梁小龍翻紅，但他生前曾不滿周星馳拍戲要求過苛，更坦言不願再合作。如今周星馳選擇以非劇照的便裝工作照悼念，略去角色標籤，以9個字表達悼念，被解讀為對這位武術前輩最純粹的敬意。

同日，成龍亦感性發文稱讚梁小龍武術風格獨特，慨嘆「天很陰，懷念您」。隨著李力持、汪海林等業內人士紛紛致哀，影迷也感嘆香港功夫片黃金時代的代表人物再少一人。

成龍也發文哀悼梁小龍的離世。(成龍微博)

