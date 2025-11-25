曾合作MV！YOUNG POSSE賀曾敬驊奪金馬 12月首開台灣專場福利升級

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

韓國實力女團YOUNG POSSE今年與金馬獎新科最佳男配角得主曾敬驊，曾合作拍攝〈COLD〉MV，得知他獲獎消息後，團體成員也紛紛表達祝賀，「超榮幸能跟曾敬驊哥哥合作，真的非常替他開心」！

YOUNG POSSE得知曾敬驊（前排中）拿下金馬男配，十分開心。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

YOUNG POSSE即將於12月13日在台北MOONDOG舉辦首次台灣專場演唱會《2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]》，她們透露，此次台北專場特別設計了專屬舞台，歌單編排與互動橋段都將帶來全新驚喜，展現團體的華麗進化。

廣告 廣告

而在演唱會隔日12月14日也將舉辦獨家活動《辣炒年糕黑白大PK》，粉絲將親自下廚比拼韓國國民美食，並由五位成員擔任評審，與粉絲近距離互動。活動大獎包含成員私人珍藏品，如隨身香水、手作小包包與幸運四葉草吊飾等，展現對粉絲TELEPOSSE的滿滿心意。

YOUNG POSSE將於12月首次舉辦台北專場。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

為了讓粉絲提前準備，主辦單位已在社群公開評分表，內容涵蓋創新、美味與擺盤等項目，鼓勵大家在家練習廚藝。現場分組比賽中，粉絲不僅能讓成員品嚐料理成果，還能爭取把珍藏品帶回家。

此外，演唱會當天的粉絲福利全面升級，原僅部分票區享有的Hi-Bye歡送活動，現擴大為全場粉絲皆可參與，演出後可近距離與成員打招呼。現場更將加碼抽出10位幸運粉絲，贈送成員親筆簽名限定小卡，珍藏價值極高。從高規格演出到獨特的美食企劃，再到全場互動與台北限定舞台，這場演唱會勢必成為粉絲難忘的回憶。更多活動資訊可至「Onni Entertainment歐妮娛樂」官方IG查詢。

YOUNG POSSE台北專場門票熱賣中。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

※2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]

＊演出時間：2025年12月13日（六）18：00（實際演出時間以現場公告為準）

＊演出地點：MOONDOG（原Breeze MEGA Studio）

＊演出地址：台北市松山區復興南路一段39號9F

＊活動票價：VVIP區 NT$ 6,600 元 / VIP區 NT$ 3,500元 / GA區 NT$ 2,600 / 身心席 NT$ 1,500元

＊售票時間：2025年10月25日（六）12：00

＊售票系統：Ticket Plus遠大售票網站（https://ticketplus.com.tw/activity/0ccffa83b72a743111a27e8aec9857cd）

YOUNG POSSE台北專場福利滿滿。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

YOUNG POSSE在專場隔天將舉辦炒年糕PK賽。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

延伸閱讀

金馬62/收視出爐！張震奪影帝成最高點 范冰冰視訊連線居第二

金馬62/范冰冰封后「微博PO文被刪」 轉戰IG長文吐心聲

金馬62/《大濛》狂掃4獎！李安笑虧「一日學生」陳玉勳：有出息