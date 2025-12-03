曾合作SJ東海、始源！陳意涵曝「2人私下暖舉」 笑喊：7點睡沒法赴約

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

邱澤、許瑋甯的世紀婚禮，邀請眾多藝人好友參加，女星陳意涵、陶晶瑩也在受邀名單上。昨(2)日2人在廣播節目上除了聊及婚宴，陳意涵還透露了Super Junior東海、始源來台，每次都邀她去演唱會，但無奈自己晚上7點就要睡，無法赴約。

陳意涵登上陶晶瑩主持的廣播節目《陶色新聞》，先是被稱讚升格2寶媽依然飄少女感，後談起婚禮趣事，被取笑當天哭最大聲，陳意涵則坦言，自己很容易被感動，覺得身為演員對於每一件都當作第一次發生、投入，當天也在婚宴待到蠻晚。陶晶瑩則透露，有跟許瑋甯的母親敬酒，讚嘆對方很有氣質、皮膚超白，且酒量相當驚人，讓女兒荳荳在一旁擔憂，陶晶瑩是否會飲酒過量。

2人也說到很多人不知道陳意涵有去，看到陶晶瑩拍到她哭的畫面才知，陳意涵則表示，因為現在的網友很毒舌，拍照時稍微碰到就會被說沒邊界感，所以她乾脆整晚坐著，不與其他人有過多互動。

陳意涵也談到，在婚禮與陶晶瑩和女兒荳荳，霍建華、林心如夫婦以及導演馮家瑞同桌，還被陶晶瑩爆料一直搶她位置，「因為妳在跟胖哥聊天，你們那齣劇叫什麼？你跟胖哥合作。」陳意涵回應，最早就是跟始源、東海合作的偶像劇《華麗的挑戰》，「他們都很愛胖哥，每次來都會找我們一起吃飯，他們真的是很暖心。」

陳意涵透露，始源、東海每次隨團來台辦演唱會都會邀她去，但她都睡著了，一旁的陶晶瑩補充「因為妳7點多要上床，不能到那麼晚。」陳意涵不好意思地說「對對對。」

