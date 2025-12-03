曾同框總統！聖石金業涉詐「勞斯萊斯3豪車」10億資產遭扣 女董500萬交保

聖石金業董事長邱嬿妤以500萬元交保。圖／翻攝自聖石金業臉書粉專

2022年於台北市信義路開幕的聖石金業，至今已往中南部拓展三大旗艦店，主打現價買賣歐美瑞士高檔黃金條，購買超過50公克即可享優惠，另推出黃金存摺預購方案引起關注；不過日前遭投資人檢舉，指出投資黃金契約後無法領回本金或黃金，對此刑事局受台北地檢署指揮展開偵辦，於1日當場查扣公司財產約10億元，經檢方複訊，聖石金業董事長、執行長及黃金供應商董事長3人及5名幹部交保。

國際金價持續攀升，聖石金業推出黃金存摺預購方案，先以95折價錢買下黃金，由公司保管1年合約期滿後即可釋出現貨讓投資人帶回，若投資金額超過100萬元，則以88折購買等量黃金，吸引民眾投資；不過近期聖石金業遭投資人檢舉，指出根本無法領回本金或黃金，懷疑遭詐騙向檢警舉報。

刑事局受台北地檢署指揮後展開偵辦，檢警指出聖石金業該黃金契約屬於典型龐氏騙局，根本是賠本生意，而經調閱該公司帳務系統，對外販售黃金業務者可抽取高達50%傭金，其餘50%則由聖石金業抽取，然而國際金價飆升之下，認為該公司不太可能交付投資人現值112%的黃金現貨，且經查無實際購金紀錄，認定該公司涉嫌以假契約吸金，違反詐欺、銀行法。

刑事局與檢方1、2日兵分多路前往台北、新北、桃園、台中、高雄等地進行搜索，當場查扣黃金條塊46公斤、千萬現金、法拉利超跑、勞斯萊斯等3輛豪車等，總查扣公司財產約10億元，並傳喚聖石金業董事長邱嬿妤、聖石執行長張桂洋、黃金供應商聖永金業董事長蔡承翰，以及各階主管、幹部等30人到案說明；經檢方複訊，邱嬿妤、蔡承翰以500萬元交保，張桂洋200萬元交保，均限制出境出海，其中5名幹部則以30萬至100萬元交保。

聖石金業涉詐，全案將朝違法吸金涉及詐欺、偽造文書等罪嫌方向偵辦。圖／翻攝自聖石金業臉書粉專

回顧聖石金業官網及粉專，開業後時常被各媒媒體報導、參加各地公益活動，包括雪霸國家公園櫻花鉤吻鮭復育認養、桃園市政府感恩會，以及與總統賴清德出席紀錄片試映會，相當擅長公關行銷，塑造「殷實、正派、穩健、公益」企業形象。

如今遭投資人檢舉，全案將朝違法吸金涉及詐欺、偽造文書等罪嫌方向偵辦，聖石金業對此也發表聲明，強調配合檢警釐清，至於投資金條及黃金相關商品採用「公開透明」的程序，對於所謂「抽傭50%」為無稽之談，將針對「不實信息」保留追究法律責任的權利；另外公益活動部分，「自豪於能夠在商業成功的也為社會貢獻一份心力」，強調行為出於企業的社會責任，並非為了炒作形象或獲取不當利益。



