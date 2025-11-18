曾向艾普斯坦諮詢「感情建議」！美前財長宣布退出公共事務：我感到羞愧

美國知名性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。圖／東方IC

美國前財政部長、哈佛大學前校長、前總統顧問薩默斯（Larry Summers）被爆料，曾向知名性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）傳送電子郵件尋求戀愛建議。薩默斯今（18）日表示，他將會退出公共事務，並坦言「對自己的行為感到羞愧」。

據《每日郵報》報導，美國國會上週公佈知名性犯罪者艾普斯坦的電子郵件，資料顯示一直到2019年艾普斯坦被捕前一天，美國前財政部長、哈佛大學前校長薩默斯跟艾普斯始終保持密切聯絡。2013年至2019年間兩人經常分享時事、政治的看法，薩默斯還會向艾普斯坦諮詢戀愛意見，請教艾普斯坦如何回覆女性的短信。

廣告 廣告

對此，薩默斯今日發布聲明，表示「我對自己的行為深感羞愧，並意識到這些行為造成的痛苦，我將為自己與艾普斯坦先生持續聯絡，這個錯誤決定負起全部責任」。他表示未來將會逐步退出公共事務，努力重建信任，並修復與身邊最親近人的關係。美國參議員伊莉莎白·華倫（Elizabeth Warren）敦促哈佛大學斷絕跟薩默斯的關係，伊莉莎白認為，薩默斯「不能被信任」，且不能跟年輕的大學生相處。

事實上，薩默斯跟老婆愛麗莎紐（Elisa New）在2005年結婚，婚後育有3子，目前不清楚兩人是否為開放式婚姻，也不清楚薩默斯是否背叛相處20年的伴侶。但根據電子郵件的內容顯示，薩默斯曾在2019年3月向艾普斯坦抱怨，他擔心對某個女性的關注，可能得不到性方面得回饋，薩默斯在電子郵件中寫道「我不想對沒有在沒有性關係的狀況下，還捲入送禮的競爭」，不僅如此，他還曾向艾普斯坦諮詢，是否該立刻回覆女方的短信。

另外，關於聯邦眾議院將對是否公布艾普斯坦案的檔案舉行表決，法案獲得共和黨、民主黨議員的支持，起初美國總統川普試圖阻止該法案通過，但最近川普的態度發生轉變，他在社群媒體Truth Social上發文表示「我們沒有什麼可隱瞞的，是時候結束這場由激進左翼瘋子炮製的民主黨騙局了，這場騙局的目的是為了轉移人們對共和黨巨大成功的注意力」。

川普接著表示，這數萬頁的文件，可能會傷害民主黨的人，如薩默斯、前總統柯林頓、企業家里德·霍夫曼。川普接著否認自己跟艾普斯坦的犯罪有所關聯，「如果民主黨人掌握了什麼，他們早就在我們大獲全勝之前公佈了」。



回到原文

更多鏡報報導

女打肉毒昏迷身亡！93歲名醫罹「失智症」醫死人 法官：無條件釋放

高市早苗惹怒中國！逾49萬張赴日機票遭取消 估損失42億

〈沒出息〉作者出新曲！于北辰昔嗆「讓共軍找不著北」 改編旋律超洗腦