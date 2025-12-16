曾吸毒墮落臉整組壞掉！39歲琳賽蘿涵戒毒回春 逆齡狀態美到震撼

娛樂中心／綜合報導

被視為「好萊塢最可惜童星」的女星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan），如今再度以實際行動證明自己成功翻身。這位39歲的大牌女星，過去因吸毒、酗酒與頻繁進出勒戒所，形象一度全面崩壞，甚至被外界直指「整張臉壞掉了」。然而近年她不僅戒毒成功、生活步入正軌，近期相隔多年演出《辣媽辣妹2》宣傳頻曬最新近照，凍齡程度完全顛覆大眾想像。

琳賽蘿涵曾因吸毒遭逮，狀態浮腫、蠟黃臉垮崩壞模樣嚇人。（圖／翻攝自洛杉磯警方官網）

身高165公分的琳賽蘿涵，近期頂著招牌金髮造型亮相，膚況細緻透亮、五官線條自然，完全看不出已近40歲。照片曝光後，不少粉絲驚呼她「回到《辣妹過招》時期」，更有人直言：「這根本是重生等級的狀態。」對比她過去因毒品而浮腫、蠟黃、臉垮的崩壞模樣，如今的改變可說判若兩人。

對於外界關注她「怎麼突然變年輕」，琳賽蘿涵曾透露，關鍵不只是醫美，而是生活方式的全面調整。她重視基礎保濕，洗澡時會搭配溫和沐浴產品與嬰兒油，避免肌膚乾燥老化；每天早上使用冰鎮眼膜，快速消除浮腫與疲態。臉部保養以高效保濕精華與乳霜為主，強調穩定膚況而非過度刺激。

琳賽蘿涵近看狀態非常完美，讓許多女性好奇她是如何做到。（圖／翻攝自IG @lindsaylohan）

此外，她也靠運動與身心管理找回狀態。跑步、有氧訓練、核心鍛鍊成為日常，甚至接觸鋼管舞課程強化身體控制力與自信心。她也定期接受針灸與按摩，紓解長期累積的壓力，讓身體與精神同步回到健康軌道。

琳賽蘿涵坦言不只是美容，同時恢復規律生活與運動保養。（圖／翻攝自IG @lindsaylohan）

事實上，琳賽蘿涵人生曾跌到谷底。她年少成名，卻在事業高峰期染上毒癮，長年與司法問題、勒戒治療糾纏，作品與代言全面停擺，也曾拍過PLAYBOY試圖救事業，一度被好萊塢視為「問題人物」。直到近年，她遠離過往生活圈，戒毒成功、結婚成家，才逐漸回歸穩定節奏，也讓外界重新看見她的轉變。成為90年代女星中，最具代表性的「逆轉勝」案例之一。

