曾吹噓「手雷射」治百病 北市「路加堂」診療院長淪詐團車手又被逮

曾因販售偽藥、詐騙重病患者遭判刑的「路加堂」診療室院長廖慶裕（68歲），竟又重操舊業。北市警方今（15日）凌晨在忠孝東路五段一間超商巡邏時，當場逮到他正在ATM提領詐騙贓款，廖男不僅拒絕報出身分，還胡扯自己任職「聯合國國際法庭」，結果一查身分，赫然是早被北檢發布通緝的廖慶裕。

信義分局五分埔派出所表示，員警凌晨0時許執行防制ATM詐騙車手勤務，發現一名戴著鴨舌帽的男子反覆操作提款機，神情緊張、行為詭異，立即上前盤查。不料男子不配合查證，甚至自稱是「聯合國國際法庭法官」，企圖蒙混過關。

警方比對警政系統後確認，該名男子正是遭台北地檢署發布通緝的60歲廖姓男子。進一步聯繫提款卡持有人後，對方也坦承，是遭廖男假冒醫師、國際法官身分詐騙，才會交出金融卡。警方當場在廖男身上查獲新台幣1萬元現金及2張金融卡，訊後依詐欺提領車手現行犯及《藥事法》通緝案，移送台北地檢署偵辦。

事實上，廖男早在2017年就曾因「神醫騙局」轟動一時。當年他在信義區開設「路加堂」診療室，自稱獲得上帝賜予神力，能以自創的「手雷射」氣功療法瞬間修補DNA、治療百病，還和擔任高中教師的妻子陳美華，製造、販售宣稱有神奇療效的「綠色奇蹟珍久液」，專門向重病、罕病患者詐取高額費用。

法院調查指出，廖男對外吹噓只要雙手對準病患細胞，就能改變細胞結構，甚至達到醫美、整型效果，每次氣功診療動輒收費數千到數萬元，一套療程更高達5、60萬元。北院最後認定夫妻檔共詐得7起、得手133萬餘元，依製販偽藥、詐欺取財等罪，判廖男2年6月、陳女2年徒刑，並沒收犯罪所得。

合議庭當時也痛批，廖男在偵審期間不斷自稱是法學碩士、聯合國國際法庭法官、國際針灸醫師，企圖影響法院判斷，毫無悔意；其妻具備相當智識，卻仍協助販售偽藥，嚴重破壞醫療秩序。

沒想到事隔多年，這名「假神醫」不僅沒有收手，還再度假借身分行騙、淪為詐團車手。



