曾告誡沈慶京「你做事不要這樣貪啦」劉泰英：柯文哲不是冤就是貪

[Newtalk新聞] 由旅美律師邱彰執筆的「劉泰英口述歷史」即將由好優文化出版，現年90歲的劉泰英在這本回憶錄中提及，1997年亞洲金融風暴時「『威京小沈』（威京集團主席沈慶京）我也救了好幾次，後來沒有人救他，他就垮了，而且是垮的一塌糊塗，前台北市長柯文哲也被他拖垮了。」

劉泰英指稱，沈慶京雖然獲得保釋，只是借錢給沈慶京的人都倒霉了，沈慶京跟民間也借了很多錢。沈慶京的敗筆之一是他在信義區最繁華的地方弄了一棟大樓，說一坪要賣八百萬。他跟沈慶京說這種房子根本賣不出去，沈慶京就是這樣亂搞，用子公司去買，那些子公司的上市公司名義是違規的，所以沈慶京現在官司累累。

劉泰英表示，沈慶京想利用京華城百貨來扳回，他把那兒的建蔽率搞的很高，建蔽率越高，建築成本就越大，結果是銀行不借錢給他了，京華城也被拿走，雖然好像是賣給關係企業，卻被質疑「左手賣右手」。劉泰英直呼：「他一向就這樣。我跟他講，『你做事不要這樣貪啦！』」

劉泰英提到，沈慶京「原來是無名小卒，一塊錢要做十塊錢的生意，我救了他三次，我跟他說我現在下崗了，沒人救你了，你以後要靠自己，保守一點，不要野心那麼大，結果他還是不聽。」另一方面，新聞報導指稱沈慶京靠國民黨台北市議員應曉薇幫忙提高容積率，應曉薇現在也被關在裡面了。

劉泰英指出，這個案子，柯文哲不是冤，是貪。所以說佛教要絕貪、嗔、痴、慢、疑，柯文哲就是「貪」。沈慶京過去貪，結果很順利，已故中興紡織董事長因為過去有鮑朝橒的賞識，幫他搞配額，讓他幫著賣配額，賺了很多佣金，那時若想賣紡織品給美國，沒有配額不能賣，他就是這樣起來的。

劉泰英續指，沈慶京後來的京華城百貨公司也沒有做得很好，他向銀行借很多錢，以他的財力來說，是過分膨脹的。京華城也沒有賺錢，自己去了一次，第二次就不想去了。因為裡面的路線很怪異。那到底是沈慶京把柯文哲拖下去的？還是柯文哲把沈慶京拖下去的？居中人就是應曉薇？原來應曉薇是柯文哲輔佐她選舉市議員，那時國民黨提名她「是我幫忙的」。

