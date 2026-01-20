曾命中「柯文哲空亡」 命理師再預言台灣國運：有驚無險

周映君於政論節目分析台灣今年國運，各方面來看都可以說是「有驚無險」。（圖／翻攝自周映君臉書）





命理師周映君曾經神準預言，柯文哲會連任台北市長、不可能當選總統，且66歲以後將走入「空亡」歹運，近日周映君再於政論節目分析台灣今年國運，各方面來看都可以說是「有驚無險」。

周映君在政論節目《新聞挖挖哇！》分享，今年丙午年雖然都是火，但中心是納音「天河水」，意即外頭怎麼燒、怎麼熱都沒關係，因為心是水所以燒不進去，總結就是「有驚無險」4字。

周映君表示，今年會有很多地方躁動，但最後都會趨於平淡；經濟方面也是波動、起伏很大，但最終會平穩地走下去，以投資為例，股票方面若槓桿做很大、融資等，容易被「洗出來」，若是放著不動如養老基金，就不用怕外面的動盪，最後還是會穩穩上升，因為核心是堅固的。

周映君說明，外貿方面也會面臨一些挑戰，但台灣這麼小一個卻能牽動全世界，免不了有人會想要分一點，最後應該有驚無險；天災、人禍都會發生，但天災方面，只要有一顆安定的心，相信天、相信地、相信政府，就沒有問題，台灣神明很多會保佑大家的。

