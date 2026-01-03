曾命中911恐攻、新冠疫情 「末日預言家」詩歌揭2026警訊

16世紀占星師兼醫師諾查丹瑪斯，被稱為「末日預言家」，外界認為他預言命中911恐攻、新冠疫情等事件，他的支持者翻出他留下的編號26的四行詩，推演出2026年要注意的4大警訊，包括知名男性人物恐遭暗殺、提契諾被鮮血淹沒、台海出現高風險衝突以及極權主義恐在2026年進一步擴張。

根據外媒《紐約郵報》報導，被稱為「末日預言家」的米歇爾・諾查丹瑪斯（Michel de Nostredame）是16世紀占星師兼醫師，外界常認為，他預言命中倫敦大火、希特勒崛起、911恐攻、新冠疫情、英國女王伊莉莎白二世與教宗方濟各辭世，以及2024年元旦重創日本的強震等事件。

關於2026年，諾查丹瑪斯並未明確留下對應年份的預言，不過其支持者從編號為26的四行詩中，整理出4大可能發生的情境，包括偉人遭雷擊、提契諾被鮮血淹沒、高風險海上衝突以及巨大的蜂群將崛起。

其中，「偉人遭雷擊」被解讀為某位知名男性人物恐遭暗殺，或可能發生動搖政權的政變；「提契諾被鮮血淹沒」則未必是壞兆頭，提契諾為瑞士南部義語區，截至2025年，當地已可保存新生兒臍帶血幹細胞，供家庭自用或公益捐贈，部分解讀認為，「血」可能象徵幹細胞科技的發展。

至於「高風險海上衝突」，詩句原文翻譯為「小艇與槳帆船環繞七艘船，致命的戰爭將被釋放」。專家解讀為海戰，推測衝突可能與中國大陸對南方大片海域提出主權主張有關，因中國大陸、台灣、越南、馬來西亞、汶萊、印尼與菲律賓在相關島礁與海域存在重疊主權，合計七個國家地區，與詩中「七艘船」的描述相互呼應。

最後「巨大的蜂群將崛起」則被部分陰謀論者解讀為政治意涵，象徵某種意識形態的「蜂巢思維」持續擴張，也有人認為，這可能暗指極權主義傾向的政權在2026年進一步壯大。

不過，相關人士解讀諾查丹瑪斯的預言，稱2025年恐出現烏克蘭戰爭結束、巨大隕石撞擊地球、亞馬遜洪水以及水中帝國崛起。回顧實際情況，烏克蘭戰火仍未停歇；美國NASA稱2025年約有191顆小行星與地球「驚險擦身而過」，但未發生毀滅性撞擊；至於亞馬遜地區，2025年的2至3月於長期乾旱後遭遇強降雨，埃內河（Ene River）暴漲，引發嚴重洪水，重創阿沙寧卡（Asháninka）原住民社群。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

