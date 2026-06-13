曾和傅子純結拜！王瞳獻唱〈城裡的月光〉哽咽哭了...「崩潰畫面」曝光

記者宋亭誼／台北報導

男星傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗震驚演藝圈。王瞳日前和霸氣樂團登台演出，在郵輪上演唱〈城裡的月光〉獻給傅子純，感性說道：「我相信人生的道路上，月有陰晴圓缺、人有悲歡離合，一些無常就是無常，但我們可以用一顆勇敢的心坦然接受」，不過她唱到一半情緒潰堤，一度哭到唱不下去，讓全場陷入一陣鼻酸。

王瞳與傅子純擁有深厚情誼。（圖／翻攝自王瞳臉書）

王瞳6月7日登船啟程當天得知傅子純猝逝噩耗，隨後便投入一連串彩排與演出準備，幾乎沒有空檔好好整理情緒。談到台上失控落淚的瞬間，她忍不住自嘲：「我唱歌已經不好聽了，哭又更難聽」，但這次登台對她而言反而像是一個出口，「算是宣洩，把自己重新整理一下，唱完之後忽然好像有接受這個事情」，她也表示，之後回到台北會盡快安排時間和傅子純告別。

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艾成當年拍攝《新兵日記》與傅子純成為室友，經常一起吃飯、喝酒，交情相當不錯。後來王瞳與艾成交往，也與傅子純漸漸熟識。她回憶，有次三人一起聚餐時，她和傅子純開玩笑「結拜」成為好姊妹，「我們沒有滴血，只有敬酒，不是兄妹，是姊妹，他叫我妹妹，我叫他姊姊。」

王瞳唱到一半哽咽到唱不下去。（圖／記者宋亭誼攝影）

王瞳坦言，每次唱〈永遠〉都會想起已故的艾成，這次演唱〈城裡的月光〉也同樣觸動內心，「我很喜歡這首歌，沒想到啟程那天發生那件事情，很想把這首歌也送給他。」同場演出的于浩威則表示，霸氣樂團過去大多由他擔任主唱，但這一兩年王瞳開始嘗試更多歌曲，「她越唱越好，把勇氣、喜歡音樂的心分享給大家。」

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