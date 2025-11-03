曾和李連杰主演電影！《007》男星癌逝 享壽72歲

法國男星傑奇‧卡尤（Tcheky Karyo）因癌症逝世。（圖／翻攝自IG@franceinfo）





法國男星傑奇‧卡尤（Tcheky Karyo）演出多部作品，更曾出演《007：黃金眼》，紅遍大街小巷。怎料他的妻女卻透過《法新社》在IG上發布聲明，稱卡尤已於10月31日因癌症逝世，享壽72歲。消息一出，也讓不少影迷遺憾不已。

根據《法新社》的聲明，該文寫下「他的妻子瓦萊麗．克呂索雷（Valérie Keruzoré）及子女懷著悲痛的心情宣布，傑奇‧卡尤於10月31日因癌症離世」，證實卡尤已於上週五離開人世。貼文一出後，不少影迷也紛紛到留言區悼念，表示「他是一位電影界的大人物，也是一位超有才華的藝術家，真是令人難過的消息」、「他超有魅力，在舞台上就能吸引所有目光，我超愛他在《尼基塔》裡的表現，其他電影也一樣棒」。

傑奇‧卡尤出生於土耳其伊斯坦堡，幼年時期就隨家人移居至法國巴黎，也開始接受戲劇訓練，他在1982年出道，也在同年演出《臥底》使他獲得法國凱撒獎（César Award）「最有前途演員」的提名。

卡尤的風格冷峻、內斂，尤其擅長詮釋邊緣人物、反派或有深度的角色。他的表演風格也迅速席捲1980至1990年代的電影圈，其代表作品包含《末代啟示錄》、《絕地戰警》、《007：黃金眼》、《霹靂男兒》等，也曾和男星李連杰共同主演電影《龍吻》，他的作品多語種、跨文化，風格相當豐富，也使他成為歐洲家喻戶曉的男演員之一。



