曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐

范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在2023年與女星席惟倫傳出，不過兩人皆否認，王子當時更強調自己單身。如今爆出不倫風波，席惟倫也替范姜彥豐的爆料文按讚，顯示她對此事的立場。

曾與王子傳過緋聞的席惟倫如今在不倫風波中站邊力挺范姜彥豐。（圖／粿粿官方Instagram、席惟倫官方Instagram）

2023年，王子曾被拍到與席惟倫相約打高爾夫，為了避開媒體追蹤，還在接送途中「丟包」對方，讓她背著沉重球具獨自步行離開，不過二人後來有在社群平台澄清。2024年，兩人也遭直擊在深夜同行，當時雙方解釋是《全明星運動會》好友到粿粿家聚會，時間不早才送她回家。據《ETtoday》報導，2025年初還有網友目睹他們在日本同遊，對此，女方經紀人僅表示不過問私生活。

然而，如今粿粿從曾經的擋箭牌變成事件中心，席惟倫也按讚力挺范姜彥豐，4人之間的關係越發複雜，這起「粿王戀」事件仍在持續延燒。

