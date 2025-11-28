曾和陳美鳳傳緋聞 邱澤今與許瑋甯補辦婚宴笑談舊聞

【緯來新聞網】許瑋甯、邱澤今（28日）補辦婚宴，現場星光熠熠，張清芳、藍心湄、陳美鳳、陶晶瑩、賈永婕、王陽明等人都出席。其中陳美鳳曾和邱澤傳出過緋聞，她今出席婚宴時大方回憶：「邱仔（邱澤）在我心裡是非常有人緣、有長輩緣的人，大家才會那麼關心，寫了一些報導（緋聞），我跟他媽媽都在笑。」

陳美鳳曾和邱澤傳出過緋聞，今大方出席婚宴。（圖／記者陳明中攝）

她笑說當年烏龍新聞，讓她和邱澤媽媽都笑了，陳美鳳說：「因為他媽媽都會看我的八點檔。」接著誇讚許瑋甯、邱澤都很接地氣又善良，直呼：「他們真的是天作之合。」並表示，希望他們多生幾個，但如果要她照顧可以嗎？陳美鳳笑說：「我想他們應該不敢。」被問紅包數字，陳美鳳說是心意，但聽聞藍心湄包6萬6千元，陳美鳳說：「那必須的！」但堅持不鬆口自己的紅包，她說：「來參與是最重要的。」

張清芳獻上祝福要夫妻倆再生一個。（圖／記者陳明中攝）

賓客除了藍心湄、陳美鳳大咖外，還有大前輩張清芳，受訪時她說自己和許瑋甯很熟，在許瑋甯16歲當模特的時候就認識了，直誇：「她很孝順，我高雄演唱會時還帶媽媽來看。」自己則獻上祝福要夫妻倆再生一個，「兩個恰恰好」，還特地和邱澤喊話：「加油！」

