曾唱〈癡情玫瑰花〉爆紅！男星苦陷低潮「存款剩四位數」 暴瘦近況曝光

自雙人男子團體「UNDER LOVER」出身的創作歌手楊琳，曾創造紅遍大街小巷的破億神曲〈癡情玫瑰花〉，在音樂生涯邁入第12年之際，終於在去年底發行個人首張專輯《FashEmo》，儘管這幾年歷經團體解散各自單飛，他仍堅守歌唱夢陸續發行多首創作單曲，還因此結識了許多圈內好友串起合作緣分，其音樂才華更獲得天王羅志祥的賞識，特別找他寫歌並擔任專輯製作助理，楊琳更視羅志祥為貴人，他說：「小豬哥就像我生命裡的那道光！一直鼓勵我、支持我，在他身上學習到對音樂的專業態度與對夢想的堅持。」

提及這幾年「潛伏期」的心路歷程，楊琳坦言有長達一年的時間因為面對外界的質疑與網路酸言酸語而陷入低潮，還一度讓他自我懷疑，甚至閃過退出歌壇的念頭。此外，他透露在低潮期也感受到人情冷暖的現實面，甚至也有朋友直接斷聯，而就在這段時間剛好遇到羅志祥伸出援手，不僅找他共事，還常藉著聊天分享心事，楊琳表示：「小豬哥常跟我說，要夠『不要臉』才能撐得住，這句話我到現在都記得！」

楊琳透過運動來改善身心狀況及體態，不僅每週到象山爬山訓練肺活量，還每週固定三天在早上六點起床去大安森林公園跑步來增進體力，他坦言先前因為有一段時間因為經濟壓力得開源節流，還常常一天只吃一餐的方式來省錢兼飲食控制，讓他因此在三個月內瘦下8公斤，他笑說：「有一陣子真的比較辛苦，銀行存款只剩四位數字，為了省錢就少吃一點，剛好減肥！」不過也因為如此，讓減了8公斤的楊琳成了標準的潮流型男，身心重新回到正軌的他以更成熟的狀態及，迎接音樂路上的下一個階段。

