曾喊不會倒！台北大安精華區爛尾樓「今整棟法拍」驚見2戶苦主

財經中心／倪譽瑋報導

位在台北大安的爛尾樓「大安文樺」，12月底將展開法拍第一拍。（圖／翻攝自台灣金服官網）

近期房市低迷，建商跳票或是倒閉不時會傳出。位在台北大安的「大安文樺」過去曾傳出因財務問題停工，當時建商強調不會倒，預售案也有兩筆交易。最終，大安文樺成為爛尾樓，地上蓋到一半、地下有漏水問題，法拍程序將在12月24日展開；然而房市專家提出，本建案雖在精華區，但得標者須自行負擔收尾費用，且一拍底價高達5.4億，也許無法一次拍出。

位於台北市大安區樂業街的建案「大安文樺」，預計興建地上6樓，地下2層，先前媒體報導，2023年大安文樺一度傳出因財務問題而停工跳票，但當時建商強調，案子不會倒。另外，實價登錄資料顯示，大安文樺有買家，共兩筆交易、總價約落在2625至2650萬元。

大安文樺的部分結構施工不良，有漏水問題。（圖／翻攝自台灣金服官網）

然而，至今財務問題似乎無解，近日大安文樺進入法拍程序了，根據公告內容，此案底價5億4975萬元、建坪408.18坪，換算每坪約134.7萬元；而目前房子的狀況，地下2樓因施工不良出現漏水情形，地下1樓也可見鋼筋外露、地上部分只蓋到3樓。法拍第一拍將在12月24日展開。

有媒體報導，寬頻房訊發言人徐華辰表示，房市低迷的大環境下，讓資金有限的小型建商經營困難，不過，在台北大安出現爛尾樓法拍相當罕見。她也分析，本次的大安文樺雖位在精華區，但得標人得自行完成收尾工程，第一拍順利成交的可能性應不高。

