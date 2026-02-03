曾喊外國遊客別來！虎航砍飛日班機 日人「這句話」暖哭眾人：偏心待遇

生活中心／王文承報導

台日友好再度成為話題！台灣虎航日前取消逾百架飛往日本的航班，讓不少早已安排好行程的旅客大感不滿。對此，長期定居台灣的日本作家下坂泰生表示，相關消息在日本媒體報導後，引發日本網友熱烈討論，令人意外的是，日本網友不僅沒有出現「外國人不要來」的排外聲音，反而多半希望日本航空公司能協助解決問題，讓他深受感動，直言台日友好早已深植於日本人的內心。

虎航砍飛日班機 日人1句話暖哭眾人

下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人」發文指出，台灣虎航大規模取消日本航班，因與日本旅遊直接相關，受到多家日媒關注與報導。近年來，赴日觀光人潮暴增，部分日本民眾對外國遊客產生反感情緒，但這次事件中，日本網友的反應卻與過往截然不同。

他透露，相關新聞在日本社群平台引發討論後，多數日本網友表達的不是不滿，反而態度180度大轉變，擔心受影響的台灣旅客，幾乎看不到「外國人不要來」的言論，甚至有人建議由日本航空公司增開航班，協助台灣旅客順利赴日，讓他感性表示，「日台友好就是一種觀念，並不是有形之物，但透過這次新聞看得出來，日本人靈魂裡面確定存在它的存在, 讓我非常開心」。

貼文曝光後，也讓不少台灣網友相當感動，「最溫柔的差別待遇」、「昨天剛從日本回來，日本人真的都很熱情跟友善」、「日本人太偏心台灣了吧，好好笑」、「台灣人抵制去日本，大概是本世紀最不可能發生的事情，請日本人不用擔心」、「台灣日本都是自己人」。

