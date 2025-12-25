曾喊恢復對台邦交「比現在好百倍」！川普力挺的「他」當選宏都拉斯新總統
在歷經將近1個月的計票延宕與舞弊爭議後，宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）終於宣布右翼候選人、前首都德古西加巴市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選宏都拉斯新任總統，任期自2026年1月27日起至2030年1月27日止。這名67歲的政壇大佬曾承諾如果當選，將推動恢復宏都拉斯與台灣的外交關係，如今成為新任總統後，其後續動向也引起各界關注。
投票後計票延宕！1個月後終於得出新總統結果
根據衛報（The Guardian）、BBC等外媒報導，宏都拉斯總統大選於11月30日舉行投票，然而投票結束後由於票數極為接近，國家選舉委員會啟動「特別審查」機制，針對約2800份被標記為「不一致」的計票表進行重新檢視。不過在完成99.93％計票時，CNE必須於法定期限的12月30日前提前宣布選舉結果。
根據官方數據，現年67歲的阿斯夫拉以40.27%得票率、共獲得148萬1517票勝出，只以約2.8萬票的差距擊敗得票率39.53%的中間偏右派候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。現任執政左派自由黨（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以約19.2%得票率排名第3。
川普選前介入 選戰爭議提前浮現
報導指出，宏都拉斯大選前就因美國政治介入而引發高度爭議，美國總統川普（Donald Trump）投票前數日公開表態支持阿斯夫拉，並揚言「美國只會在阿斯夫拉勝選的情況下支持下一屆政府」，更抨擊其他主要候選人實為「共產主義者」。
不僅如此，川普在選舉前夕還宣布赦免前宏都拉斯總統、同屬阿斯夫拉陣營的赫南德茲（Juan Orlando Hernández）。赫南德茲先前因被美國檢方指控打造「通往美國的可卡因超級高速公路」，涉入毒品販運遭判刑45年，這項赦免被外界普遍視為與川普強硬打擊拉丁美洲毒品犯罪的立場相互矛盾，進一步升高宏都拉斯的選舉敏感度。
選委會內部分裂？敗選陣營拒認結果
值得注意的是，國家選舉委員會由3名委員組成，分別代表阿斯夫拉所屬政黨、納斯拉亞所屬政黨，以及現任左派總統希卡斯楚（Xiomara Castro）所屬政黨，此次勝選聲明卻只有前2名委員支持通過，與總統所屬政黨相關的委員則拒絕承認結果，反控宏都拉斯如今正在發生一場「選舉政變」，並已向檢察總署提出告訴。
敗選的納斯拉亞也拒絕認輸，隨後連續發表多篇聲明指控計票過程「偽造公文」、「原始計票表數據遭竄改」等舞弊行徑。另外，宏都拉斯國會方面也出現反彈聲浪，執政黨自由黨籍國會議長雷東多（Luis Redondo）在X上發文直指結果「完全不符合法律、毫無效力」，還有數千名自由黨支持者早在結果公佈前就在首都德古西加巴舉行示威，抗議選舉舞弊。
昔承諾恢復對台邦交！想建立「美國、以色列、台灣」三角夥伴關係
阿斯夫拉則在得知選舉結果後隨即於X上發文宣布當選，首先表示已收到CNE的正式通知，也感謝選務團隊努力：「我已經做好執政的準備，我不會讓宏都拉斯人民失望」。
阿斯夫拉出身巴勒斯坦移民家庭，是宏都拉斯知名建築業鉅子，政治生涯超過30年，曾2度出任首都德古西加巴市長，並以強調基礎建設與治安政策聞名，這次也是他第2次角逐總統大位。競選期間，阿斯夫拉獲得川普公開力挺，並主打親美外交路線。
阿斯夫拉曾多次批評現任左派政府2023年與台灣斷交、轉而與中國建交的決定，認為這項外交轉向「傷害宏都拉斯國家利益」，他曾形容，宏都拉斯與台灣維持邦交時的經濟狀況「比現在好百倍」。其中最具體的例子是蝦類產業，宏都拉斯自1990年代以來以養殖蝦為重要出口產業，台灣市場一度占宏國蝦類出口約40%，但斷交後，宏都拉斯蝦類出口量銳減近70%，至少60家企業倒閉、約1.4萬人失業，成為選戰期間高度關注的經濟議題。
阿斯夫拉曾在7月接受彭博新聞專訪時表示，若順利當選，將恢復與台灣的邦交、深化與美國及以色列的關係，重新審視現任政府與中國簽署的合作協議，並提出建立「美國—以色列—台灣三角夥伴關係」的外交構想，作為宏都拉斯未來發展的國際戰略方向。
