曾喊感謝祖國、期待統一！中配台商將任中常委 他怒：國民黨染紅沒底線

國民黨中常委1月31日舉行改選，這是黨主席鄭麗文上任後進行的首次中常委選舉，中常委共有45名中央委員登記角逐，一共選舉29名中常委，預定2月4日就職，黨內人士指出，此次台商系統當選中常委的人數變多，其中就包括中配勤彭蓁。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌就怒轟，「國民黨已經自我染紅，沒有底線」。

國民黨第22屆第1任中常委選舉日前順利完成，共選出29位選任中常委，將於2月4日就職。其中，國民黨立委陳菁徽得票數最高，得到1351票，現任中常委曾文培第二，得到1096票；現任中常委陳俗蓉第三。此前據《中央社》報導，黨內人士指出，這次中常委選舉，台商當選人數變多，除了連任的王伯綸、陳汪全，包含鄧治平、勤彭蓁、曾新慧也都是台商，其中勤彭蓁更是中配。

對此，張育萌就透露，勤彭蓁是雲南台商，一路當到中國的全國台企聯副會長。她名下的「企業雲台文旅集團」，核心理念寫得很清楚，「兩岸一家親，雲台一家人」。2019年雲南省台辦集合媒體採訪台商時，勤彭蓁曾喊話，「非常期盼兩岸能夠早日統一、和平發展，台灣同胞能夠與大陸同胞提早享受大陸的發展機遇」。

勤彭蓁當選國民黨中常委，她是中配、雲南台商，一路當到中國的全國台企聯副會長。（圖／翻攝自中國台灣網微博）

張育萌指出，當年正好是台灣總統大選前，勤彭蓁積極爭取要列入國民黨不分區立委，宣稱這樣可以多拿「 100 萬到 200 萬的選票，可團結支持國民黨重返執政」。當時她就公開講，只要當上立委，就要改掉中國配偶取得台灣國籍，比東南亞配偶多兩年的問題，她痛批這是「綠色執政過度偏差的新南向政策」。幸好，最後沒把她排進不分區。

勤彭蓁的事蹟還不只如此，張育萌表示，2022 年勤彭蓁去四川，見縣委統戰部部長段必興，名義是要做「投資考察」，行程是由四川省委統戰部幫忙發新聞稿；2023 年中國國台辦發慰問信給台企聯，公開肯定台企聯「對推進祖國統一進程，做出積極貢獻。」勤彭蓁立刻回應「感謝祖國」，不假思索說出「我們在黨和國家的領導下，在國家惠台政策的溫暖下」、「在祖國大陸經濟社會發展」和「推進祖國統一進程」做出貢獻；甚至在去年中秋，雲南昆明舉辦「兩岸同胞團圓」。勤彭蓁跟雲南省統戰部長同台，統戰部部長李保俊指示，要「有力推動雲台兩地融合發展」。

如今鄭麗文上任國民黨主席後，第一次國民黨中常委選舉，勤彭蓁順利當選，今天將正式上任，而今年又正好是縣市長選舉年，張育萌表示，接下來每週，鄭麗文都要跟勤彭蓁這些，根本不知道「代表哪國」的中常委，一起討論接下來的縣市長提名和選戰方向。

他怒轟，百年大黨走到今天，淪落至此直接不演了，準備要跟「感謝祖國、期待統一」的中常委，一起討論台灣的縣市長選舉。這種諷刺到魔幻的劇情，竟然真的發生在現實世界，「因為國民黨，已經自我染紅，沒有底線」。

