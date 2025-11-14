曾喊相信台積電！ 他「1理由」1520元全拔檔 長線目標價網驚呆





近期台股屢創新高，尤其以台積電(2330)股價持續受到投資人關注。一名曾呼籲「相信TSMC」的網友，近日發文稱已在台積電股價1520元全數賣出，引發熱議。



該名網友在論壇PTT上發文，提到台積電股票的「下車」時機，並表示自己已於股價1520元全數出場。值得注意的是，原PO之前發過的其他貼文中，曾認為台積電目前的股價仍屬安全區間，並表示對台積電「信心十足」、「台積真的是我抱過最安心的股票」，呼籲投資人「相信TSMC」。然而，在這篇最新貼文中，他雖仍看好台積電的長線發展，卻預測第4季至明年將出現較大回檔，長期目標上看8150元。雖然他強調「台積就是一輩子的事」，但仍選擇先獲利了結。

▼原PO表示，自己雖然仍看好台積電的長線發展，但預測地4季可能會有較大回檔，因此選擇在股價1520元全數出場，先獲利了結。（圖／東森新聞資料照）

此舉引發網友熱議，對於原PO的作法與預測，眾人看法略有不同，許多網友對原PO先獲利了結的作法表示理解，認為「高歌離席才是高手」、「先跑沒錯，反正還能接回」，肯定原PO「短線回檔、長線看多」是穩健做法。

▼眾人都看好台積電未來的發展，卻對原PO提出的「8150」目標抱持不同看法，認為此目標價預估恐怕過度樂觀。（圖／東森新聞資料照）



不過，也有另一派網友認為台積電長線基本面穩健，仍然看多不便，甚至有人笑稱「我9185全出了，8150還有肉，我來自2035」。然而，也有人對原PO提到的「8150」目標價格，抱持懷疑態度，認為可能過度樂觀：「停利8150？」、「沒單亂吹」，諷刺戲稱：「乾脆直接看10000」、「未來上看23300」。整理來說，多數網友都看到台積電長期成長的潛力，但對於該何時該獲利了結看法不一。

（封面示意圖／東森新聞）

