曾喊落實習近平思想！藍中常委勤彭蓁爭議多 綠委：恐干預台灣選舉

中配勤彭蓁出任國民黨中常委，但她過去曾喊出堅持體現「一個中國原則的九二共識」，還曾公開主張「期盼兩岸能夠早日統一」。對此，民進黨立委陳培瑜今天（4日）憂心，進入政黨決策核心的人選，極可能間接干預台灣選舉、干預台灣民主，其價值觀應與國家民主利益相符，呼籲該名中常委未來言行應有所節制。

雲南台商出身的勤彭蓁，18歲嫁來台灣，取得中華民國國籍與身分證後，回到中國做生意。然而，最具爭議的是，勤彭蓁曾喊出「一個中國原則的九二共識」，還曾公開主張「期盼兩岸能夠早日統一」、「落實習近平時代中國特色社會主義思想」，還積極爭取國民黨不分區立委提名，希望修改中配入籍6年改4年等。

對此，陳培瑜表示，國民黨中常委雖然由黨內民主機制產生，但其成員的組成與發言仍須對國民黨的民意與支持者負責，而勤彭蓁過去高度認同中共官方思想的論述，是否真的能被國民黨廣大支持者所接受？「進入政黨決策核心的人選，其價值觀應與國家民主利益相符，而非淪為特定意識形態的傳聲筒」。

陳培瑜指出，中配背景身分帶來的「忠誠度」是未來台灣民主發展的一大挑戰，雖然取得台灣國籍後應對台灣認同，但根據中華人民共和國相關國安法令，當一個人擁有中華人民共和國背景，其公民具有對其國家效忠的義務，甚至在必要時配合海外情報工作。

陳培瑜憂心地說，若此類背景的人士進入政黨權力中樞，進而參與縣市長提名、制定選戰策略，極可能間接干預台灣選舉和民主，導致台灣民主體制的倒退，呼籲該名中常委未來的言行與對台灣局勢的認識應有所節制。



